萬華警銀聯手防搶演練 用幽默提升金融機構防搶意識

MEITU 20260203 102306157 300x169 1

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】年關將近，市民資金往來頻繁，為強化金融機構面對重大治安事件之應變能力，臺北市政府警察局萬華分局於115年1月29日結合轄內華泰商業銀行萬華分行辦理防搶演練，特別融入《動物方程式》概念，以「狐狸」與「樹懶」為角色設定，模擬銀行遭歹徒闖入及狹持人質等情境，提升行員與員警的臨場處置能力。

MEITU 20260203 102344840 300x169 1

本次演練中由狐狸角色扮演行動迅速、情緒起伏大的歹徒；樹懶角色的歹徒則以慢動作方式進行搶奪與移動，營造看似平緩卻具威脅的情境，歹徒2人於櫃檯搶奪財物後，進一步狹持人質、要求逃離現場，現場警方同步演練封鎖現場、談判應對及警力部署流程，透過實境化操作，萬華警以「人質安全優先、拖延時間、穩定歹徒情緒」等處置原則，避免不必要的衝突風險，雙方談判達成共識，歹徒釋放人質後駕駛車輛逃逸，隨後在攔截圍捕警力配合下，在西寧南路4號前一舉捕獲逃逸歹徒，完成演練。

MEITU 20260203 102406941 300x169 1

萬華分局表示，希望透過防搶及攔截圍捕演練，提升金融機構及行員自我防衛意識、強化線上警網快速應變打擊犯罪之能力，確保重要節日期間民眾財產安全，另於重要節日期間或平時如有提領大量現金需求，都可向當地警察機關申請警力「護鈔」，確保安全；若遇到搶案，當下應保持冷靜，先確保自身安全，並記下歹徒特徵、衣著、車號、車色、逃逸路線等，迅速撥打「110」報案告知警方，以利警方能以最快的方式循線追緝犯嫌，共同打擊犯罪。

MEITU 20260203 102427587 300x169 1

MEITU 20260203 102451402 300x169 1