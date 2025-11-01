「萬華鄧紫棋」鹹濕對話曝！與人夫聊絲襪、翹屁成鐵證 元配怒索百萬
社會中心／程正邦報導
暱稱「萬華鄧紫棋」：人夫婚內出軌，曖昧期長達四個月
新北市一名人妻氣憤指控她的丈夫「阿強」（化名）在婚姻存續期間，與一名名為小美的女子有不正常的交往。根據人妻提交給法院的證據，這段不倫戀從2024年10月開始，直到2025年1月底東窗事發，持續了近四個月。兩人的曖昧互動主要透過通訊軟體進行，其中小美使用的帳號暱稱「萬華鄧紫棋」令人側目。人妻堅稱，小美自始至終清楚知曉阿強已為人夫。
除了軟體上的卿卿我我，人妻更舉證了許多生活中的「越界痕跡」：兩人不僅互傳露骨訊息，甚至涉及親吻、性行為等親密接觸。小美曾在阿強的車上副駕留下暖暖包、甚至在阿強的公司座位上貼了貓狗圖片，種種舉動都已逾越一般朋友分際，嚴重破壞了夫妻間的忠誠義務。
「脫掉的絲襪、很翹的屁股」：露骨對話鐵證如山
人妻在提告求償百萬的訴訟中，提出了最致命的證據：一段段通訊軟體對話截圖。這些露骨的內容直指兩人關係非比尋常，包括：「只是脫掉的絲襪因為還沒看清楚」、「很翹的屁股」。這些字眼不僅充滿性暗示與挑逗意味，更間接證實兩人有逾越正常交往尺度的行為。
直到2025年1月底姦情曝光，阿強坦承一切，元配心痛決定硬起來，向小美求償百萬精神慰撫金。
辯詞自相矛盾：小三否認「帳號」卻承認「手機」傳道歉
面對人妻的鐵證，被告小美在法庭上全盤否認，堅稱自己與阿強僅是普通朋友，更堅決否認「萬華鄧紫棋」就是她的通訊帳號。她承認發送對話截圖的手機號碼確實是她所有，但辯稱這些內容「充其量只是互相問候關心」，並未侵害到人妻的配偶權。
然而，台北地方法院法官在審理時發現了小美辯詞的關鍵矛盾。法官比對發現，從小美的手機號碼傳給人妻的訊息中，赫然出現「他就是有老婆的人」、「我錯了」、「很對不起我讓妳受傷」等明確的懺悔字句。發送者甚至承認有截圖給人妻，但極度害怕被告。
法官指出，小美一方面承認號碼是她的，卻又矢口否認發送過這些道歉與坦承的訊息，顯然與常理不符，因此不予採信她的辯解。法官最終認定，那些露骨的對話截圖，足以證明小美的行為已嚴重逾越一般男女社交往來分際，且侵害人妻配偶權情節重大，最終裁定小美應賠償人妻新台幣10萬元。全案仍可上訴。
