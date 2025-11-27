萬華雙和市場大火！橘紅火光染紅夜空 「波及隔壁幼兒園」60歲男燒燙傷送醫

萬華雙和市場旁民宅晚間突發大火，濃煙與火光直衝天際，消防人員到場後迅速灌救並救出一名傷者。（翻攝畫面）

台北市萬華區雙和市場附近今（27日）晚間發生一起住宅火警，火光從市場一帶竄升，遠處都能清楚看見橘紅色火焰。警消趕抵現場後，從火場救出一名年約60歲男子，受有多處燒燙傷並送醫急救。現場仍持續灌救中，起火原因尚待調查。

雙和市場火警為何延燒？室外機起火疑雲引關注

據悉，火警發生於晚間7時許，起火點疑似為民宅的室外機設備，引發猛烈火勢。附近民眾目擊火光從市場旁大樓竄出，濃煙瞬間籠罩周邊街區，隔壁的幼兒園也遭受波及，甚至有住戶表示在板橋就聞到燒焦味，情況相當驚人。

消防人員到場後拉設多條水線壓制火勢，同時進入火場搜索可能受困的民眾。

火勢持續延燒 受困民眾陸續撤離

現場最新狀況指出，雙和市場周邊火勢尚未完全撲滅，共有2條水線持續防護灌救。消防人員於11巷13號位置發現疑似受困民眾，後確認已前往安全處。另在9巷3號與9巷4號仍持續搜查中，目前尚未傳出其他傷者。

獲救的60歲男子意識清楚，已緊急送往台大醫院治療，詳細傷勢尚待醫方評估。

火警起因為室外機故障？電線短路？

目前火警原因仍不明，相關單位將進一步調查是否與室外機設備故障、建物老舊、電線問題或其他因素有關。

