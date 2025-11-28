萬華雙和市場大火！7旬翁全身灼傷送醫

雙和市場27號晚間七點多發生大火，一名老翁全身灼傷。（圖／東森新聞）





北市萬華雙和市場，27號晚間七點多發生大火，消防獲報連棟鐵皮屋燃燒，現場濃煙密布，火勢猛烈，緊急佈水線灌救，同一時間還得疏散居民，出動119名消防人員，這起火警造成一名70多歲老翁灼傷，他意識清楚送醫治療，當中還有消防隊員，緊牽年邁阿嬤的手，攙扶她到室外避難。

橘紅火光染紅夜光，現場還有建材被燃燒的聲音，這一場大火就發生在北市萬華雙和市場內，火舌從連棟鐵皮屋竄出，起火戶在哪消防還在確認，第一時間先跟時間賽跑，市場第一、二面仍有火勢，後方住宅打火弟兄不敢大意，佈兩層水線防護，就怕火勢延燒，同一時間，也得疏散所有居民。

萬華雙和市場昨（27日）晚間發生大火。（圖／蔣先生提供）

居民vs．消防隊員：「很感恩啦，（不會不會，慢慢走就好，阿姨要小心一點），沒有啦，我就以為外面，怎麼會在打架，（外面坐）。」

畢竟市場就像迷宮，消防隊員貼心，緊牽阿嬤的手，攙扶他到室外，這空氣實在太嗆，再來到制高點一看，雙和市場內，佈滿濃煙還有火光，火勢在兩小時內撲滅，但居民餘悸猶存。

雙和市場居民：「我們在這裡賣菜，不知道（失火了），聽人家講說學校後，有發生大火看到大火。」

當下只知道有火勢，但這把火從哪裡來，哪裡又是安全地方，當下實在很混亂。

北市消防局第一大隊大隊長葉俊興：「我們總共動員了消防車有40輛，消防人員119名救護車6輛，這個火場有造成一個民眾受傷，有送台大醫院。」

市場內樓距近，打火弟兄賣命搶救，確認沒有人受困，不過有位70歲老翁，全身多處灼傷，究竟火警怎麼發生的，仍有待火調科後續釐清。

