萬華雙和市場大火 75歲男嚴重燒傷「全身皮都掉了」送醫搶救

台北市萬華區雙和市場27日晚間突冒出猛烈火舌，大量濃煙竄上天空，刺鼻臭味飄散整個街區。消防局獲報到場時，市場鐵皮加蓋已全面燃燒，警消在火場深處救出一名 75歲邱姓住戶，全身二度燒燙傷、大片脫皮，雖意識清楚但傷勢嚴重，緊急送往台大醫院急救。火勢於晚間9點11分撲滅，起火原因仍待釐清。

雙和市場位於萬大路、西藏路一帶，是萬華在地知名傳統市場，白天是早市、傍晚又變成黃昏市場，傍晚時分人潮密集，周邊多為熟食、蔬果與魚肉攤，平時十分熱鬧。

警消抵達後發現，市場一樓加蓋的鐵皮連棟建物已全面燃燒，指揮官隨即在第一至第三面布下共6條水線壓制火勢。搶救過程中成功救出一名75歲邱姓老翁，他全身二度燒燙傷、大片脫皮，畫面驚悚，但仍保持意識，隨即被送往台大醫院急救。

消防局統計，本次火警共動員指揮車9輛、消防車31輛、救護車6輛、總計出動116名人力，火勢於晚間9點11分撲滅，起火原因仍在調查中。



