萬華雙和市場惡火有詭？7旬翁燒到脫皮 被爆有縱火惡習

記者戴偉臣、陳潔慧／台北報導

台北市萬華區雙和市場巷弄昨（27）日晚上7點多發生嚴重火警，火勢延燒17戶，還造成一名75歲老翁身上多處燒到脫皮、塑膠門板黏在皮膚上。附近住戶指出，起火點屋主個性古怪，喜歡撿垃圾回來堆放，且過去就有在家燒東西的習慣，懷疑是人為縱火，不過對此台北市消防局不願證實。

台北市萬華區雙和市場，昨日晚上發生嚴重火警。

遠在百米之外都能看到濃濃黑煙直竄天際，熊熊大火把中間的建築都吞噬了，烈焰把漆黑夜空染紅，顯得格外嚇人。

不僅狂噴出火花，還不斷傳出爆炸聲響。嚴重火警就發生在27日晚上7點多，台北市萬華區雙和市場內的巷弄，造成一名住戶 身受重傷。

廣告 廣告

目擊民眾：「一名邱先生七、八十歲，燒到全身都是，整個都脫皮了 。」

附近居民：「上廁所坐在那邊，連廁所板子黏在這裡，出去的。」

上廁所上到一半逃命要緊，結果門被大火燒熔黏在皮膚上，75歲老翁全身多處二度燒燙傷，所幸送醫後意識清楚。

75歲老翁全身多處二度燒燙傷。

火勢延燒兩旁17戶住家，燃燒面積達到600平方公尺，受波及的住戶直指，起火點這戶人家有些古怪。

附近居民：「他已經搬過幾個地方，都是撿垃圾回來，手不老實，拿人家的東西，有時候他放火，放了就跑掉了，回來假裝說，怎麼有火。」

疑似屋主過去就有縱火惡習，這場暗夜惡火是否是人為？台北市消防局不願證實只表示，還在調查中。

走進遭祝融的巷弄，彎彎繞繞十分複雜，住家相當密集，且全都是6、70年以上老宅，這裡要都更的傳聞盛傳已久，火災總比都更先到來，也讓人不禁產生聯想。

火災後住家內一片狼藉。

而一旁的幼兒園也差點被波及…

新和國小校長陳偉弘：「開放教室讓消防隊進入，所以目前教室的狀況，還需要進行整理，所以我們今天就安置，我們的幼兒園小朋友，在我們的學生活動（中心） 。」

一旁幼兒園也受波及。

到了隔天，現場還是瀰漫刺鼻燒焦味，就怕會對小朋友造成影響。

更多三立新聞網報導

上山巡視獵場！七旬獵人徹夜未歸 警消尋獲已成冰冷遺體

中國海警稱常態巡查金門海域 海巡署：常態騷擾

全國首例！台中美容店賣產品害學生揹債20萬 市府不忍了貼警告公文

9歲男童外出買宵夜！慘遭阿祖反鎖門外無人應…徒步走3公里赴派出所求救

