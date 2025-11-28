萬華雙和市場旁民宅祝融 惡火延燒隔壁幼兒園

台北市萬華區雙和市場旁連棟鐵皮民宅，27號晚上7點多驚傳惡火，一度延燒到隔壁幼兒園，消防隊獲報趕到，緊急佈設水線灌救，並在火場救出一名受困的老翁，他全身都有燒燙傷，所幸意識清醒，緊急送醫救治。

猛烈大火狂燒，瞬間染紅黑夜，伴隨濃煙竄天。圖／台視新聞

消防人員佈設水線灌救。圖／台視新聞

火勢將近1個小時才撲滅，警消初步研判，起火點是民宅的室外機，但確切起火原因還要再進一步調查釐清。

