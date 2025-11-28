萬華雙和市場火警 住戶驚恐急喊快逃命

萬華大火，出動上百名警消救援。（圖／TVBS）

台北市萬華雙和市場於昨天（27日）晚間發生火警，現場火勢猛烈，火焰竄燒高度超過兩層樓，一名70多歲男子受困，獲救時全身多處燙傷但意識清楚。由於市場鄰近學校及住宅區，且區域內易燃物眾多，消防局動員超過100名消防人員、40輛消防車前往搶救，當地居民也自發拿滅火器協助，所幸火勢在晚間9點10分左右被完全撲滅，避免了進一步的傷亡與損失。

發現火警，民眾拿滅火器救援，並大喊要住戶快逃命。（圖／民眾提供）

昨晚（27日）萬華雙和市場火警現場，濃煙與烈焰從鐵皮屋頂不斷竄出，現場民眾情緒緊張，紛紛大聲呼喊提醒鄰居趕快逃離。有熱心居民甚至拿著滅火器衝向火場想要協助滅火，但因火勢過大，火焰高度已超過人身，最終只能撤離現場。

消防人員迅速在雙和街、雙和街31巷以及西藏路125巷一帶佈水線灌救，由於巷道狹窄，救災人員必須穿梭於市場與窄巷中進行搶救。原本正在營業的攤販也被迫提早打烊，以便讓救火人員順利進入火場。北市消防局第一大隊大隊長葉俊興表示，該區域為市場用途，後側則是住宅，且屋頂都是鐵皮加蓋的狀態，因此火勢燃燒速度非常快。

更令人擔憂的是，有當地居民懷疑這可能是人為縱火。一位民眾透露，當天下午5點左右就有人喊有火，消防車到場後表示沒事，但在倒垃圾前10分鐘，也就是晚上7點至7點10分左右，又有人表示學校後面有火。由於兩起火警的時間和地點接近，加上現場鄰近幼兒園且存有大量易燃物品，消防調查人員已重回現場展開調查，並通知相關人員到案釐清火災原因。火勢在消防人員的努力下，於晚上8點52分獲得控制，9點10分左右完全撲滅。雖然火災造成一名70多歲男子全身多處燙傷，但所幸意識清楚，沒有造成更嚴重的人員傷亡。

