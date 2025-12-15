萬華雙和市場 成治安死角

台北市萬華雙和市場上月27日發生火警，引發外界關注老舊社區公共安全與環境衛生問題，市議員郭昭巖15日要市府盡快要求國產署善盡管理責任，市長蔣萬安回應，市府上月28日已行文給國產署。（陳俊吉攝）

台北市萬華雙和市場上月27日發生火警，引發外界關注老舊社區公共安全與環境衛生問題，市議員郭昭巖15日指出，市場在大火後因房舍未妥善修繕，現仍有許多民眾無法回家，市場周邊地區老舊房舍有許多弱勢長輩居住，無人設籍的空房也有垃圾堆積問題，她要市府盡快要求國產署善盡管理責任。市長蔣萬安回應，市府上月28日已行文給國產署。

郭昭巖昨在市政總質詢指出，市場大火有2處起火點，分別位在雙和街11巷、萬大路187巷，雙和街巷道狹小雜物堆積，有超過300戶鐵皮屋結構的違建，火警共造成2戶全毀，其餘房舍也大多毀損三分之一無法再居住。

廣告 廣告

她表示，市府雖然有撥補市場大火後的安置金及生活用品費用，但房屋修繕費用成為災民回家最大阻礙，建築師簽證費用至少6萬元，加上後續修繕10萬元跑不掉。

郭昭巖說，實地勘查發現燒毀的房舍很容易成為治安死角，也可能增加下次火災風險，由於該處土地地上權歸國產署所有，建議市府應要求國產署善盡管理責任，除將清理廢棄物外，毀損房舍若原屋主無力或無意回到原址居住，也應評估拆除。

蔣萬安回應，解決市場長期老舊房屋及改善居住環境的關鍵在於國產署，市府上月28日已行文要求國產署善盡維護管理責任，只要國產署有意願，市府願意盡快解決長期存在的問題。

此外，郭昭巖對未來市場改建提出建議，市府可試著向中央洽談公辦都更或興建社會住宅，北市市場處也要與區公所、里長、在地攤商研議，除了市場改善過程中的安置問題及是否能在公辦都更規畫中讓攤商可繼續營業。