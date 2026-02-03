萬華驚悚工安意外！17歲少女捲絞碎機喪命 勞動局查出雇主缺失

【緯來新聞網】台北市萬華區一家保麗龍專門回收廠，1月底發生工安意外，一名17歲少女在清理絞碎機上的膠帶，不慎整個人捲入機器，左半身被絞碎當場深身亡。家屬對工安環境表示不滿，並質疑安全設施，目前勞動局已介入調查。

台北漁產內的一家保麗龍公司回收廠，日前傳出工安意外。（圖／翻攝自Google Map）

警方調查，17歲葉姓少女自高中學後，到北市萬華區萬大路上，台北漁產內的一家保麗龍回收廠上班，卻在1月31日晚上6時許，在清理絞碎機上的膠帶殘膠十，不小心誤觸開關，整個人被捲入。



現場人員透露，當時聽到葉姓少女的呼救聲，立刻上前查看，發現葉女左半身已經被捲進絞碎機，馬上拔掉機器的插頭，使機器停止運轉，但已經太遲，葉女因傷勢嚴重，當場死亡。



現場人員表示，葉女平時樂觀開朗，沒有和其他人結怨，且看不出有任何異狀，意外發生前因感冒請假，才看完醫生就趕回去上班，沒想到發生憾事。



據了解，葉姓少女的父母平時在工地打零工，家中還有姊姊和弟弟，一家5口相依為命。她為了幫忙分攤家計，才會休學到保麗龍廠上班，超過半年時間。



警方到場後，詢問55歲劉姓負責人，並依法通知勞檢到場了解狀況，也依過失致死、職安法等罪嫌函送法辦。而葉女父母到場後，對女兒死因有意見，質疑工安問題，認為相關安全設施沒有保障，目前勞動局展開調查，發現葉女任職超過8個月，雇主為了省錢，竟沒按規定幫她投保勞工保險及全民健保，已將全案移請勞保局及健保署依法重罰。

