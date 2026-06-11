萬華驚見「霍爾移動城堡」空橋橫跨巷弄30年

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有民眾行經台北市萬華區西園路二段巷弄，抬頭發現一處透天3樓有紅色鐵皮連通道可串連隔壁民宅，連通道設有對外窗戶，並懸空在小巷上方。（民眾提供／孫敬台北傳真）

台北市市容景觀老舊，違建建築形式多變，日前民眾反應萬華區西園路二段巷弄有2間獨立建築卻以空橋串連，堪稱台版霍爾移動城堡，現場觀察2間民宅樓下各自獨立，中間相隔一窄巷，窄巷上方卻有鐵架支撐一段鐵皮連通道。萬華區錦德里張菀庭里長表示，2間民宅原為同一屋主，空橋有通道可互通，該違建已存在多年；北市建管處回應，已於民國96年5月17日即已拍照存證，並未列入違建查報。

有民眾日前行經萬華區西園路二段巷弄，抬頭發現一處民宅3樓有紅色鐵皮道加蓋可串連隔壁民宅，連通道本體附有對外窗戶，並懸空在小巷上方，往來民眾需走過懸空通道下方，擔憂連通道結構是否安全，有無定期維護，否則風吹雨淋落掉下後果難以想像，且跟據地圖街景顯示，98年前民宅屋頂紅色鐵皮屋與連通道已經存在，近年該棟房屋有明顯修繕，更增加頂樓與包覆式鐵窗。

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張菀庭指出，西園路二段附近住宅區多有違建，多在83、84年前就已經存在。民眾反映的紅色鐵皮屋空橋可連結至隔壁建物，2建物所有權原屬同一屋主，但前幾年2建物分開出售不同所有權人，目前2間建物均間隔為套房出租，不知道新屋主怎麼處理空橋通道互通問題。

建管處指出，該空橋屬於違建，但無明確證據屬於民國84年後新違建，依北市違處理原則，對於84年以後產生的新違建優先查報處分，而83年以前既存違建則拍照列管，本案已於96年5月17日即拍照存證，並未列入違建查報。

據建管處統計，自84年1月1日至114年12月31日，北市已查報尚在處理中違建總計3萬7034件，前3個行政區分別為士林區4921件、中山區4369件、內湖區4076件，萬華區則有1924件。

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