萬華「幽靈臭豆腐餐車」 違停、亂倒餿水惹民怨

記者廖奕暘、陳心慈／台北報導

在萬華有一台號稱「幽靈臭豆腐」的發財車，販售時間與地點全憑老闆心情決定，相當神祕，車上賣的臭豆腐是許多在地人熟悉又懷念的滋味。不過現在卻傳出，餐車不僅紅線違停、違規營業，還亂倒餿水在附近水溝，引發民怨。北市環保局表示，將會發到案通知並且開罰。

油鍋裡的臭豆腐香氣四溢。

油鍋裡放下豆腐，炸得滋滋作響，香氣四溢，這是萬華知名的幽靈餐車，大份105元，不是銅板價，仍吸引滿滿人潮聞香而來，老闆開著小小的發財車，穿梭在萬華的夜裡，如今卻陷入爭議。

廣告 廣告

員工拿著桶子，把廚餘水直接倒入一旁水溝，動作一氣呵成，絲毫沒有猶豫，全被目擊民眾拍下痛批，水溝會產生惡臭，甚至容易積淹水，就是這種行為惹的禍。

員工把廚餘水直接倒入水溝。（圖／翻攝自Threads @shinhsu0717）

目擊民眾：「本來打算要報警驅趕，剛好在錄影的情況，他看著我的手機鏡頭，直直地走到水溝去，把他那鍋餿水就倒進去。」

記者陳心慈、廖奕暘：「臭豆腐餐車當時，就出現在台北市萬華區的昆明街，還有內江街路口，被民眾指出，它不僅是紅線違停，直接開到路面上，甚至違規營業、亂倒廢棄物。」

民眾：「是滿好吃的啦，只是沒看過他這樣子亂倒東西就對了，有點驚訝。」

民眾：「可能不太會（再去吃），因為衛生的疑慮感，這樣子的行為就會有點擔心。」

萬華「幽靈臭豆腐」是在地人熟悉的滋味。

這輛餐車被當地人形容是，萬華的臭豆腐之王，亂倒餿水被抓包，環保局直言要開罰。

臺北市環保局環境清潔管理科科長陳浩彰：「轄區的分隊請他去發到案通知，請當事人到清潔隊去做相關說明，依據廢棄物清理法予以開罰。」

環保局開罰。

環保局表示，依法開罰最高6000元罰鍰，不改善再被檢舉，會加重懲處，深夜美食惹出民怨，就怕美味成為絕響。

更多三立新聞網報導

收魂23歲女清潔員⋯酒駕男鄭傳吉「名下剩3車」！媽心碎淚流乾：沒道歉

驚悚畫面曝光！機車遭公車擦撞女騎士骨折滿地血

開心聚餐變調！陸客到金門烈嶼暢飲「身體不適」送醫猝逝…噩耗傳回家

幫餐酒館喬事！惡里長要求插乾股遭拒 率2幫派清場打傷股東

