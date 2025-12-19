生活中心／陳堯棋 嚴凱 台北報導

台北萬華一間營業地點不固定的臭豆腐幽靈餐車，被民眾拍下，不只紅線違停，違規營業，甚至亂倒餿水到附近水溝，遭到檢舉。儘管業者澄清只是泡菜水，並非餿水，但衛生局仍依違反廢棄物清理法，要求到案說明並開罰。

戴著帽子，穿著黑色背心的老闆娘，竟然拿夾子將白色水桶內的汁水倒入水溝，全程被目擊民眾拍下來po上網，引發民怨。民視記者陳堯棋：「台北市萬華當地一間知名的臭豆腐幽靈餐車，周四晚間(12/18)在當地擺攤的時候，業者疑似私自將廚餘倒到水溝裡面，被目擊民眾拍下來po上網路，並向相關單位檢舉。」目擊民眾氣到發文痛批，18號業者在西門町周邊的昆明街違停、違規營業，更直接把廚餘倒進水溝，怒斥丟人現眼。

廣告 廣告

萬華「臭豆腐幽靈餐車」 遭檢舉違停、亂倒餿水惹民怨

萬華"臭豆腐幽靈餐車"，違停.亂倒餿水惹民怨。（圖／shinhsu0717 Threads）

民眾：「這樣是肯定不好的啊，但是我覺得少了告知的動作，直接去，這樣子去PO啊，去肉搜啊，去這樣攻擊別人，我覺得這造成社會很大的一個混亂。」當事臭豆腐餐車業者：「那個是泡菜本身就有水，那是我老婆，她認為是倒水溝沒關係，不要亂倒就好，以後如果這樣不行，那我們就另外要拿一桶水，回到家裡倒一樣。」儘管業者澄清，並非廚餘，而是泡菜水，但仍違反廢棄物清理法27條，目前北市環保局已發到案通知給當事人，並處以1200到6000元罰鍰。

萬華「臭豆腐幽靈餐車」 遭檢舉違停、亂倒餿水惹民怨

目擊者發文痛批萬華臭豆腐幽靈餐車。（圖／民視新聞）

其他臭豆腐業者林先生：「我們是都把它(廚餘)帶回家，然後把我們家裡有準備油水分離機，泡菜如果用完了，剩下的那個湯，我們也是整桶再放回車上，然後臭豆腐的滷水，我們也是用完放到車上再帶走。」其他經營臭豆腐餐車的業者表示，營業用廢水必須油水分離處理，最好自備乾淨桶子，先行處理，否則私自排放廢水，既違法又環境破壞，更怕讓消費者倒胃口！





原文出處：萬華「臭豆腐幽靈餐車」 遭檢舉違停、亂倒餿水惹民怨

更多民視新聞報導

凱基投顧:成本優勢加持！伸興科技股息殖利率高達5-6%

這5種水果升糖速度驚人！營養師曝第1名千萬別榨成汁

牛仔褲不能天天洗！達人教「3妙招」防布料褪色

