萬華「裸上身男」手持長刀當街揮舞 七彩音響開整夜鄰居崩潰

台北市萬華區一名男子頻繁製造擾民行為，引發鄰居多次報警。該男子不僅深夜開大音量音樂，還曾手持長刀在住處外揮舞，嚴重影響周圍居民生活。警方接獲通報到場處理時，該名男子常不開門應對，甚至在警方離開後繼續播放音樂。儘管男子辯稱持刀是為了鋸木頭，但其反覆出現的不當行為已讓附近住戶感到恐懼與不安，居民們只希望能夠恢復安寧的生活環境。

深夜時分，當街道上一片寂靜時，萬華寶興街一戶住家卻傳出巨大的音樂聲，引得路過等紅燈的民眾紛紛轉頭查看。警方接獲通報趕到現場，但放音樂的住戶卻遲遲不開門。最終，員警只能無奈離開，而音樂聲依舊持續播放著。這名男子將音箱放在窗戶邊，甚至安裝七彩霓虹燈，把自家當成卡拉OK場所，嚴重影響鄰居休息。

更令人擔憂的是，該男子的行為並不僅限於製造噪音。有鄰居目睹他打赤膊站在一樓，一旁放著音箱，手中還拿著一把長長的刀子亂晃，不時揮舞，嚇得鄰居立即報警。警方抵達後，男子辯稱自己只是在鋸木頭，並迅速收起刀具。然而，類似的擾民行為仍不斷發生。當鄰居再次無法忍受而報警時，該男子面對警察不但沒有立即關閉音樂，還表示可以換音響，直接背在腰間繼續播放，讓鄰居們苦不堪言。

一位附近住戶表示，該男子經常帶著很大的音響播放電音，上週才與警察發生爭執。住戶進一步描述，這名男子每天都在「搞怪」，常常裸露上半身在附近走動，有時還帶著弓、摔東西，甚至播放佛經的電音版本。對於周圍居民而言，男子放音樂的行為已經十分離譜，加上偶發的脫序行為，雖然可以勸阻，但往往無法徹底解決問題。居民們只希望能夠恢復安靜的生活環境，不再被這些擾民行為打擾。

