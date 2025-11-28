萬華「連棟鐵皮大火」！消防緊牽市場嬤助疏散

雙和市場發生火警，橘紅火光瞬間染紅夜空。（圖／東森新聞）





就在香港宏福苑救災之際，北市萬華雙和市場內也發生一起嚴重火警！昨晚市場連棟鐵皮屋燃燒，火勢猛烈，消防人員到場救出一名70多歲老翁，他全身灼傷，被緊急送醫，還有消防隊員緊牽著年長阿嬤，攙扶她逃難。鄰居透露，附近另一名婦人喜歡囤積垃圾，懷疑與火警有關，不過目前確切的起火原因都還有待調查。

橘紅火光染紅夜空，還有建材引燃聲響，這一場大火就發生在北市萬華雙和市場內。火舌從連棟鐵皮屋竄出，後方住宅消防人員也不敢大意，佈兩層水線防護，就怕火勢延燒，同一時間也得疏散所有居民。

廣告 廣告

居民vs.消防隊員：「（很感恩啦），不會不會，慢慢走就好，（我就以為外面，怎麼會在打架）。」

消防隊員貼心緊牽阿嬤的手，攙扶她到室外。而從制高點一看，雙和市場內佈滿濃煙還有火光。

當地住戶：「哇那個火好大，不得了了，我說老公快點你從那邊出來，你不要在樓上，火多大，那我假如在裡面的話，不是也燒死了嗎？」

其中有一位70歲老翁，全身多處灼傷被緊急送醫，而其他住戶在火勢撲滅後返回查看，發現又有復燃跡象。

回到事發現場，現在至少有10戶的民宅被燒損，而現在警方的鑑識小組，還有稍後消防的火調科都會到場要來釐清起火原因。

當地住戶：「火已經太大了，那邊堆了太多垃圾，就燒起來了，一個老太太撿了很多垃圾在裡面，滿滿的垃圾，之前一點點而已，就噴掉了，所以警告她了。」

市場內樓距近，動線又複雜，究竟起火原因是意外還是人為，都還有待調查。

更多東森新聞報導

快訊／高醫對面鐵皮屋發生火警！黑煙狂冒搶救中

又是楊梅休息站！男「開輔助駕駛」撞成廢鐵 3人送醫

訂苗栗豪華懶人露營 遊客崩潰「如空城廢墟」

