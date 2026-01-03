萬華21年小火鍋名店將熄燈！「房租暴漲60%」老闆求：拜託幫找新家

生活中心／朱祖儀報導

台灣的鍋在當地經營21年。（圖／翻攝自台灣的鍋臉書）

近年來北市租金不斷上漲，不僅讓許多上班族苦不堪言，也因此壓垮部分店家。近來萬華一間知名小火鍋店「台灣的鍋」就貼出公告，指出因為物價上漲及租約調整60%租金，讓他們無法承受，將在今年2月底歇業，也拜託大家幫他們「找新家」。不少網友得知了感到不捨，表示「我們家很常買耶！」

一名網友在臉書社團「我是萬華人」發文表示，最近想去吃萬華寶興街小火鍋店「台灣的鍋」，結果到店內才發現公告寫著，店家只經營到今年2月底。他不禁感慨，自己在當地吃了21年，從小吃到大，結果最近還是不敵租金成本必須歇業。

從公告也看到，台灣的鍋表示，在當地經營21年，很感謝顧客長期支持，但受到物價上漲、高工資人力匱乏，及租金上漲60%影響，已經無法承受高成本的經營模式，所以只能營業到今年2月底，將再尋他處繼續經營，最後還寫著「拜託大家幫台灣的鍋找家。」

房租漲價，台灣的鍋將在2月歇業。（圖／翻攝自我是萬華人臉書）

據《TVBS新聞網》報導，老闆透露，房租大漲60%從原本的3萬2000元漲到5萬元，自己不想將成本轉嫁給顧客，因此選擇離開原地，尋覓更適合的營業地點。

不少人感嘆，「以後實體小吃店面只會越來越少」、「感覺房東是要趕房客了」、「房東的哭泣=鱷魚的眼淚」、「房東根本在吸血」，但也有網友說，「可能可能房租很久沒漲，趁合約到期一次調漲6成，舊房客不跟，下一位待租重談空間大。」

