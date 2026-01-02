萬華21年小火鍋名店突宣布熄燈 老闆求幫忙找家：房東直接漲租60％

在萬華飄香21年的知名小火鍋「台灣的鍋」突宣布熄燈，老闆表示除了各項成本都上漲，房東更是一口氣漲租60%，讓他實在撐不下去。（圖／取自店家臉書）

位在台北市萬華區寶興街的知名小火鍋店「台灣的鍋」，近日被民眾發現貼出歇業公告，將在2月結束營業，原因是租金遭房東調漲60%，讓在地人既生氣又無奈，痛批吸血房東。

一名女網友在地方臉書社團「我是萬華人Chill Wanhua」貼文表示，因為跨年夜太冷，所以跑去寶興街吃「台灣的鍋」，赫然發現門口貼出綠色公告，公告寫著台灣的鍋在地經營21年，感謝大家長期的支持與厚愛，但受大環境影響，物價漲不停，高工資人力匱乏，尤其店租更是一口氣調漲60%，導致已經無法承受高成本經營模式。將於115年2月底歇業」，文末更寫著「拜託大家幫台灣的鍋找家」。

原PO無奈說，從小吃到大，看到公告才驚覺已經默默過了21年了，老闆的爽朗招呼聲以及員工辛勤工作、敬業服務，仍然不敵房屋的租金成本。

消息曝光也讓在地人紛紛留言：「房租漲了6成，如果3萬的租金，不就變4萬8」、「房租到底在漲三X。屋主有沒繳稅金」、「感覺又是要逼走店家自己接手做的手法」、「不敢消信，我家每周都會買一次耶」、「房東的哭泣其實就是鱷魚的眼淚」、「房東根本吸血鬼」。

據了解，該店月租原本3萬2000元，房東漲租至5萬元，老闆去年才全品項調漲20%，如今面對租金再漲，已經無法撐下去，才會絕對不續約，另尋他處。

