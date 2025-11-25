萬華30年OK超商收攤！當地人錯愕 全台剩不到500間網搖頭揭原因

2025後，全台各地的OK紛紛熄燈，如今全台剩不到500間，引發網友討論。（示意圖，shutterstock／達志）

位在台北市萬華光仁國小旁的OK超商萬大店，近日突然拉下鐵門，讓在地人錯愕不已，根據社群統計，OK超商如今在全台的數量，已經低於500家，且仍持續在收攤，原因也引發熱議，就有鄉民認為，OK萎靡不振的原因在於搞錯經營方向。

一名女網友在地方臉書社團「我是萬華人Chill Wanhua」發文表示，光仁國小旁邊的OK商店不做了，實在非常可惜，因為這間OK是陪伴她從小長到大的超商。底下許多當地人也紛紛留言：「想說怎麼突然不能取貨，竟然是結束營業了」、「真假？從小到現在的便利店沒有動過的應該只剩這家了」、「店員說，今年全台OK就收了300多間」、「我國小的時候就在了，現在沒了我的童年回憶也GG了」、「之前門口有貼小小的公告，說11/26收攤」、「東園公園那邊的OK也變成全家了」、「三元街的一樣收攤，換成小7」、「難怪蝦皮下單突然不能選OK了」、「之前收了423巷的OK，接下來換萬大路OK，真的可惜了」、「難怪昨天經過裡面東西超少，原來是要收了」、「板橋懷德街的也收了」。

事實上直到今年7月底，社群上的熱心網友統計，台灣四大超商龍頭7-11全台超過7000家分店、第二名的全家也有將近5000家，第三名的萊爾富規模小上許多，但也有1700多家，末位的OK超商2月還有600多間，過5個月驟降剩不到500家，且持續在收攤中。

今年7月就有鄉民在PTT上詢問OK超商是不是出現收攤潮，表示去年少了許多店，今年連自家附近的都收了，尋味其他網友離家附近的OK是不是有在有感減少，感嘆最常買一送一咖啡的超商逐漸式微。不少人回應：「家裡附近的也收掉了，那個開十幾年了」、「萊爾富反而還重新裝潢，OK卻一直在收」、「去年還是今年初就砍一堆了，高雄這好幾家老OK都關了」、「我家這邊原本4家倒掉3家，根本快撤出了，而且都是今年收的」。

部分鄉民則認為OK超商經營方向有問題：「本來跟蝦皮合作，結束後蝦皮狂開店就很少人去了」、「根本整個策略大錯誤，明明本質是超商卻連本都放掉，押寶在取貨上，結果一結束合作就GG」、「不完全是蝦皮問題，OK根本把自己當雜貨店在經營，自然不會有客人」、「蝦皮還幫他續命，結果人家開始搞店到店就撐不下去了」、「萊爾富換老闆後改進很多，OK是真的完全放著不管」。

