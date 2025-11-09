萬華70年老店歇業！「昶鴻麵點」走入歷史 必比登菊花肉麵成絕響

[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導

台北萬華老字號麵館「昶鴻麵點」正式歇業！這家位於華西街夜市、開業超過70年的傳統麵館，曾連續五年入選《台灣米其林指南》必比登推介，更是歌手蕭敬騰的愛店，如今因老闆夫婦高齡退休，畫下時代的句點。

開業超過70年的萬華老字號麵館「昶鴻麵點」正式歇業。（圖／翻攝google街景）

「昶鴻麵點」自民國43年開業，以古早味「菊花肉麵」聞名，湯頭以豬大骨與老薑熬煮，搭配來自豬頰部位、紋理如花的嫩肉片，入口滑順、膠質滿滿，是許多老饕心中的「台式靈魂麵」。店內還供應扁食麵、黑白切、生腸、豬尾、豬舌等經典小菜，見證無數台北人從少年吃到中年。

消息傳出後，不少顧客聞訊趕往卻撲空。據《聯合報》報導，鄰近攤商透露，老闆夫婦近年身體欠佳，最終決定退休收店。

