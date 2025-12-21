萬豪席開60桌補辦婚禮！王齊麟、陳詩媛現身會場 搭檔李洋「1原因」恐會缺席

王齊麟、陳詩媛現身會場。李鍾泉攝

奧運羽球金牌王齊麟與前「樂天女孩」陳詩媛（十元）今年6月登記結婚，於今（21日）在萬豪酒店補辦婚禮，席開60桌、一桌10人左右，由於先前就曾對外公告不開放媒體，現場更是直接拉下鐵門，對婚宴現場、賓客保護到家，兩人的經紀人現身表示，王齊麟的羽球搭檔李洋原本會在婚禮上擔任證婚人，但因為身體不舒服，可能甚至不會出席。

婚禮現場直接拉下鐵門。吳昕蓓攝

證婚儀式在下午5點半開始，賓客入場則在晚間6點正式展開，雙方的伴郎、伴娘人數各5人，伴郎身穿灰色西裝，伴娘則統一以天藍色禮服現身，其中啦啦隊女孩禾羽、宋宋都是伴娘團一員。

儘管陳詩媛已經懷孕，穿上婚紗仍看不出孕肚，整個人十分嬌小可愛，一旁的王齊麟始終陪伴在側，還貼心幫老婆拿高跟鞋，就怕陳詩媛挺孕肚走路不方便，夫妻倆在工作人員的引導下，搭電梯前往證婚儀式現場，一路上有說有笑。

王齊麟手上還拿著手搖，看起來心情輕鬆。李鍾泉攝



