萬豪攜手中華消防隊！電氣鋰電池安全實作 臨場急救訓練強化住宿安全

記者洪正達／高雄報導

為提升旅遊業住房的防火防災意識，中華消防分隊日前與萬豪酒店共同舉辦防火宣導活動，透過專業講解與實務操作，向參與人員宣導電氣使用安全、鋰電池安全觀念，並結合 CPR 及 AED 急救教學，讓防災知識不只「聽得到」，更能「做得到」。



本次活動由中華消防分隊人員進行宣導，針對飯店工作環境與日常生活中常見的用電風險，提醒正確設備檢查重點與用電習慣，同時說明鋰電池在充電、存放及使用上的安全注意事項，降低因不當使用所引發的火災風險。消防人

員也透過實際案例分享，加深參與人員對火災預防重要性的認識。

萬豪酒店上百名工作人員前往聆聽、實作。（圖／消防局提供）

除防火宣導外，活動特別安排 CPR 及 AED 實作教學，讓參與人員在專業指導下親自操作，學習正確的急救流程與設備使用方式，提升面對突發緊急狀況時的應變能力。透過「做中學」的方式，讓急救知識更容易記憶與應用。

中華消防分隊表示，防火防災不僅是消防單位的責任，更需要企業與民眾共同參與。感謝萬豪酒店對公共安全議題的重視與支持，提供良好的宣導環境，讓防災觀念得以向下扎根、向外擴散，不僅能強化內部安全管理，也能展現

企業對社會責任的重視。

