萬豪旅享家「萬味奇遇」首度登台！18間飯店、39道料理，期間限定菜單亮點全公開

萬豪國際集團旗下旅行計劃「萬豪旅享家」會員肯定不陌生！以往曾於亞洲多地舉辦的年度餐飲盛事「萬味奇遇Taste of Wonders」，首度在台灣登場！集結旗下13個品牌、共18間飯店，讓入住賓客都能從美食探索台灣之美，打造期間限定的味覺旅程。

萬豪旅享家年度餐飲盛事「萬味奇遇」 以台灣風土為核心

這場盛大餐飲活動以「嚐見台灣，品味無限」為主題，集結全台18間飯店頂尖主廚團隊共同參與，他們以台灣的山、海、田地貌食材為靈感，從在地原味、創新詮釋、生活共饗等三大核心理念延伸，打造融合傳統在地食材與創新國際技法等共多達39道料理，「萬味奇遇」即日起至2026/2/28舉辦，邀請饕客們前往各大飯店細細品嚐一道道嶄新台灣風味。

18間飯店共同參與2025「萬味奇遇」台灣篇

2025「萬味奇遇Taste of Wonders」由萬豪集團旗下飯店18間共同參與、推出期間限定菜單。包含台北W飯店、台北萬豪酒店、台北國泰萬怡酒店、台北士林萬麗酒店、台北板橋馥華艾美酒店、台北六福萬怡酒店、台北慕軒飯店‧臻品之選、台中萬豪萬楓酒店、台中豐邑Moxy酒店、台中李方艾美酒店、新竹豐邑喜來登大飯店、宜蘭礁溪福朋喜來登酒店、宜蘭力麗威斯汀度假酒店、桃園大溪笠復威斯汀度假酒店、林口亞昕福朋喜來登酒店、高雄萬豪酒店、高雄然一酒店、台南安平雅樂軒酒店。

2025「萬味奇遇」台灣篇特色佳餚一次看

各大飯店紛紛端出結合在地食材、創意技法的料理，透過開胃小點、主菜、餐後甜點，展現主廚對於台灣風土的細膩詮釋。特色有台北慕軒飯店‧臻品之選以澎湖明蝦搭配柿子、芒果、東港烏魚子，打造義式薄切料理「澎湖明蝦義式薄切，東港烏魚子」；台中豐邑Moxy酒店翻玩煙燻牛胸肉、切達起司，打造「台式刈包漢堡」；台北W飯店則端出「艾斯佩雷辣味豬肉醬康堤起司香腸拌麵」，融合彰化黑豬、法式香料、台式調味，交織出具有香辣濃郁的多層次，完美呈現台灣食材與國際技法的創新滋味。

