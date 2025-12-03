萬豪旅享家「萬味奇遇」首度登台！18飯店主廚山海田味覺探索

記者李鴻典／台北報導

饕客看招！萬豪國際集團旗下旅行計劃 — 萬豪旅享家年度餐飲盛事「萬味奇遇」自2025年12月1日至2026年2月28日首度在台灣登場，以「嚐見台灣，品味無限」為主題，集結全台13個萬豪集團旗下品牌共18間飯店的頂尖主廚團隊，以台灣山、海、田地貌食材為靈感，打造融合傳統與創新的料理，邀賓客於活動期間內前往各飯店體驗。

透過「山、海、田」三大主題，萬味奇遇台灣篇打造出「從土地到餐桌」的味覺旅程。（圖／飯店旅宿業者提供）

2025年台灣首度舉辦的「萬味奇遇」以台灣風土為靈感來源，從在地的自然景觀與飲食文化出發，串聯「山、海、田」三大味覺篇章，呈現台灣飲食文化的深度與多樣性。值得一提的是，還邀知名藝人法比歐擔任「萬味奇遇」宣傳影片導演及活動大使，親自走訪台灣各家飯店及食材產地，深入了解主廚對在地食材的細膩運用與背後故事，以影像捕捉料理、土地與文化之間的緊密連結。透過他獨特的視角，完美詮釋山林的純粹、海洋的豐饒與田野的生命力，帶領旅人深入感受台灣的獨特魅力。

夜市攤位以多款創意料理重現台灣特色夜市氛圍，讓賓客近距離感受在地飲食的豐富樣貌（圖為桃園大溪笠復威斯汀度假酒店）。（圖／飯店旅宿業者提供）

今年「萬味奇遇」台灣篇共集結18間萬豪集團旗下台灣飯店一同參與，包括台北W飯店、台北萬豪酒店、台北國泰萬怡酒店、台北士林萬麗酒店、台北板橋馥華艾美酒店、台北六福萬怡酒店、台北慕軒飯店・臻品之選、台中萬豪萬楓酒店、台中豐邑Moxy酒店、台中李方艾美酒店、新竹豐邑喜來登大飯店、宜蘭礁溪福朋喜來登酒店、宜蘭力麗威斯汀度假酒店、桃園大溪笠復威斯汀度假酒店、林口亞昕福朋喜來登酒店、高雄萬豪酒店、高雄然一酒店與台南安平雅樂軒酒店，共同推出期間限定菜單，匯集台灣各地食材、季節風貌與主廚獨具風格的料理創作，帶來跨地域、多層次的味覺體驗。

夜市攤位以多款創意料理重現台灣特色夜市氛圍，讓賓客近距離感受在地飲食的豐富樣貌 (圖為高雄萬豪酒店)。（圖／飯店旅宿業者提供）

各家參與飯店皆以擅長的技法與食材組合推出具代表性的菜色，如台南安平雅樂軒酒店以台南經典火燒蝦蝦乾結合蔥香與起司層次打造「蔥香起司蝦乾起司餃」，展現東西交融的創意海味；宜蘭礁溪福朋喜來登酒店以午仔魚演繹傳統五柳魚，呈現老菜新作巧思的「五柳蔬菜魚捲」；台北慕軒飯店・臻品之選以澎湖明蝦搭配柿子、芒果與東港烏魚子，打造義式薄切料理「澎湖明蝦義式薄切，東港烏魚子」；台中豐邑 Moxy 酒店以煙燻牛胸肉與切達起司打造台式「刈包漢堡」，為夜市經典帶來濃郁新意；台北W飯店推出的「艾斯佩雷辣味豬肉醬康堤起司香腸拌麵」則以彰化黑豬、法式香料與台式調味融合出香辣濃郁的層次，呈現台灣食材與國際技法交織的特色。

林口亞昕福朋喜來登酒店－富貴金湯佛跳牆。（圖／飯店旅宿業者提供）

即日起至2026 年2月28日，萬豪旅享家邀台灣旅客與饕客循著「山、海、田」的味覺軌跡，走訪全台 18 間飯店，親身體驗以在地原味、創新詮釋與生活共饗為核心所打造的期間限定菜單，展開一段從土地到餐桌的風味旅程，嚐見台灣的靈魂、品味無限的驚喜。

桃園大溪笠復威斯汀度假酒店－經典台灣風味龍蝦魚子醬三明治 。（圖／飯店旅宿業者提供）

花蓮理想大地渡假飯店與北台灣淡水水岸飯店將捷金鬱金香酒店攜手推出全新聯合住房專案——「山海戀曲雙城渡假假期」，打造一次購買、二地入住的旅宿新體驗。從花蓮的山海秘境到淡水的文化水岸，旅客將在一趟旅程中，穿越自然與人文的交錯風景，享受截然不同的假期節奏。專案自2025年11月20日起至2026年5月31日限時開賣，入住適用至2026年6月30日，無論是情侶出遊、家庭旅程皆適用。

理想大地攜手將捷金鬱金香酒店打造雙城旅宿體驗。（圖／飯店旅宿業者提供）

住房專案首先由花蓮理想大地展開，旅客可入住豪華客房一晚，享受自助早餐、幸福迎賓小品、機場或車站接駁服務、運河遊艇導覽、生態竹筏與釣魚體驗等活動，平日入住亦有機會視房況升等蜜月客房或歡樂客房。

完成東岸之旅後，旅客可持專案附贈的將捷金鬱金香酒店平日雙人住宿券，於有效期間內入住。該飯店位於新北淡水，以臨河而建的地理位置、豐富的藝文展演資源與鄰近十三行博物館而聞名，是結合城市慢旅與人文探索的理想據點。住宿內容包含標準客房一晚、河畔餐廳早餐、星巴克咖啡服務、博物館門票、DIY體驗與多項設施，讓旅人感受從山海到水岸的緩慢切換。

將捷金鬱金香酒店坐落淡水河岸，串聯藝文與人文旅遊。（圖／飯店旅宿業者提供）

高雄萬豪酒店將於12月31日晚間在8樓萬享大宴會廳盛大舉辦「迎光翱翔2026跨年派對」，以頂級桌菜與澎湃Buffet雙主軸打造絕無僅有的跨年餐飲體驗，並邀請「療癒天后」林凡與「億萬歌姬」林芯儀接連獻唱，陪伴賓客在經典金曲與搖滾能量中迎向璀璨2026。活動更祭出總價值近20萬元的豪華抽獎，獎項澎湃度堪稱南臺灣跨年活動最強陣容之一，邀民眾共度一場好聽、好吃又好玩的夢幻跨年夜。

高雄萬豪酒店跨年催生南台灣最華麗跨年夜，邀民眾共度一場好聽、好吃又好玩的夢幻跨年夜。（圖／飯店旅宿業者提供）

搶攻2026年春節外賣年菜市場，礁溪老爺酒店推出「駿馬迎新春」系列料理，今年以「小家庭也能輕鬆準備完整圍爐宴」為設計理念，主打六人圍爐組合與多款單品。菜色延續飯店歷年熱銷的佛跳牆、西魯肉等傳統手路菜，強調在地食材與台菜繁複工序，圍爐組合七道料理原價5,888 元、早鳥價5,555 元，單品最低355元起，單筆滿5,000元即可享免運，即日起至2026 年1月11日享早鳥優惠。

礁溪老爺酒店推出「駿馬迎新春」系列料理，今年以「小家庭也能輕鬆準備完整圍爐宴」為設計理念，主打六人圍爐組合與多款單品。（圖／飯店旅宿業者提供）

