萬豪旗下「萬楓酒店」插旗南科 168間房2029年開幕啟用

南科萬楓酒店舉辦開工動土儀式，目標於2029年春天開幕，以168間客房及專業會議設施，填補南科國際級飯店的長期空白。（圖／業者提供）

南科近年逐漸超越竹科、中科，成為全台產值最大科學園區，如今也吸引國際酒店品牌進駐插旗。善化在地企業興松建興業，攜手全球最大酒店集團萬豪國際，近日於南部科學園區核心舉行動土典禮，宣告南科唯一國際直營飯店「萬楓酒店」正式啟動，預計2029年開幕，解決區域國際級住宿長期短缺問題。

(左起)國際萬豪酒店台灣區總經理 MR.BASTIEN GIANNETTI、萬豪萬楓酒店台南科學園區董事長許惠婷。（圖／業者提供）

興松建興業強調，此次合作由萬豪國際全程深度參與，包括設計、施工到經營，目標打造真正符合國際標準的頂級飯店。特別選用萬豪旗下「萬楓」品牌，訴求平衡商務與休閒，未來飯店正式營運後，將導入萬豪旅享家全球會員，讓南科、善化與世界接軌，帶動區域能見度。

「我們看見南科已經成為全台灣最大的科技發展園區，匯聚了全球頂尖的人才與企業，但一直缺乏一個與之對應的國際級住宿與商務交流平台，這是一個遺憾，也是一個機會。」興松建興業表示，作為善化在地企業，願意以深耕之心，出資攜手世界級夥伴，確保每一個環節都符合國際水準，真正地將南科推向世界舞台。

業界也認為，大型酒店案進駐，將提供產官學交流新平台，進一步強化台南接軌國際商務的實力。

台南萬楓酒店設計168間現代客房，並設有宴會廳及3間多功能會議室，空間可容納超過200人，鎖定國際會議、企業活動與商務交流需求。飯店開業後將直接接入萬豪旅享家龐大的全球會員系統，為南科帶來穩定且高品質的國際客源。

「我們非常榮幸能與懷抱遠見的興松建興業合作，將萬楓品牌引入南部科學園區。」萬豪國際集團代表表示，「我們有信心，透過我們的全流程專業管理，將使這間酒店成為南科地區商旅住宿的首選。」

