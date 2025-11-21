▲萬通人力化身禮盒包裝志工攜手愛不囉嗦庇護工場以行動傳遞溫暖。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／台北 報導】歲末送禮旺季來臨，各庇護工場正全力趕製年節禮盒。秉持「回饋社會、企業共好」理念，萬通人力台北分公司業務團隊於 11 月 21 日走進「愛不囉嗦庇護工場－承德店」，擔任禮盒包裝志工，協助摺盒、放置內容物與貼標籤，為禮盒順利出貨貢獻力量。當天，萬通人力暖暖店、濟南店與萬華店加盟主也共同投入，以實際行動支持庇護工場，展現企業團隊的凝聚力與公益能量。

志工們在服務過程中，深刻體會到庇護員工日常工作的用心與努力。每一個步驟看似簡單，卻需要耐心、穩定與高度專注。萬通人力同仁透過親身參與，感受到每份成品背後的汗水與堅持，也更理解庇護工場對唐氏症青年提供的重要支持。「愛不囉嗦庇護工場」被視為唐寶寶們的第二個家，工場依照每位青年能力設計適切的工作內容，讓他們能在友善、安全的環境中展現自立與專業。

活動當天，恰逢庇護工場舉辦 11 月份唐寶寶的慶生活動，而這一天對萬通人力而言也格外具有意義-因為這天也正是萬通人力社福加盟事業群總經理殳蓁蓁重度腦性麻痺女兒的生日。殳蓁蓁特別選擇在這天安排公益活動，以最真誠的方式為孩子獻上祝福。她表示，能在女兒生日這天，與唐寶寶們一起完成禮盒包裝，是一份溫暖且深刻的禮物，也象徵著陪伴、支持與善意的延續。

愛不囉嗦庇護工場－承德店店長郭小玉亦親切接待志工，分享工場運作與庇護員工的日常努力，讓志工們對庇護就業有更完整的理解。

殳蓁蓁總經理表示，每一次公益行動都不只是付出，更是一場學習與祝福。看到庇護青年工作時的專注、成就感與笑容，就是最真摯的力量。我希望更多人能看見這群努力的孩子，給予他們更多理解與肯定。她也分享，選在女兒生日做公益，也是希望將這份愛延伸給更多需要的人，讓善意成為彼此的連結。

萬通人力長期致力推動企業與社會共好，從協助弱勢族群、支持長照家庭到促進庇護就業，公益精神早已融入企業文化之中。此次前進愛不囉嗦庇護工場，不僅是一場志工服務，更是一份溫暖的承諾，讓關懷在每一次微笑與行動中傳遞，讓社會看見更多努力與希望的力量。