▲萬通人力南投辦加盟創業說明會，協助創業者打造穩定事業模式。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】隨著台灣人口快速老化，長照需求持續攀升，外籍看護成為許多家庭重要的照護選項，看準長照市場趨勢，萬通人力集團舉辦多場「加盟創業說明會」，積極推動外籍看護仲介加盟體系，搶進長照產業藍海。南投場說明會於12月16日下午2時在埔里鎮中山路舉行，吸引近30位對長照產業與加盟創業有興趣的民眾到場參與，現場互動熱絡，反映地方對長照服務與相關創業模式的高度關注。

萬通人力社福加盟事業群總經理殳蓁蓁表示，萬通人力自1992年成立至今，深耕人力仲介產業已超過30年，從早期產業外勞延伸至社福看護、公益團體及長照體系，並設有自有的日照中心，長期投入台灣長照服務網絡。她指出，台灣已正式邁入高齡與超高齡社會，如何讓長者獲得穩定、專業且可負擔的照護，是當前社會必須面對的重要課題，萬通希望以制度化、透明化的專業服務，改善過去人力仲介給外界「黑箱作業、資訊不透明」的刻板印象。

殳蓁蓁說明，萬通在人力來源端擁有穩定且長期合作的海外供應商，定期提供外籍看護名單，並經過層層篩選與背景審核，依照雇主實際需求媒合合適人選。透過完善的資料庫系統，業務人員能在了解家庭照護狀況後，精準協助配對具備相關經驗的看護人力，事前即與外籍看護充分溝通照護內容與工作期待，大幅提升媒合成功率與雇主滿意度。若實際到任後仍需調整，萬通亦能透過充足的人力庫提供轉換選擇，避免雇主被迫接受不合適的人選，讓家庭照護更有彈性與保障。

她也坦言，市場上仍存在不少以低價競爭的不肖或小型仲介，標榜「零元申辦」或極低費用，卻缺乏後續服務與責任，導致消費者對整體人力仲介產業產生不信任。萬通所有收費皆依循政府規範，並投入大量成本於海外人力資源建置、專業翻譯人員與完整售後服務，這些都是確保服務品質不可或缺的基礎。正因直營據點難以深入各鄉鎮，萬通進一步發展加盟體系，期望結合在地人脈與品牌專業，讓優質長照服務深入更多社區。

業務經理唐彬欽指出，根據國發會統計，台灣65歲以上人口已超過總人口20%，正式進入超高齡社會，長照需求將成為長期且穩定的剛性市場。他表示，目前多數有聘請外籍看護需求的家庭，仍仰賴親友介紹或口耳相傳，缺乏一個能讓消費者立即聯想到、值得信賴的連鎖品牌。相較便利商店、咖啡品牌或房仲業皆有清楚的品牌識別，人力仲介市場長期欠缺全台一致、專業可靠的連鎖形象，這正是萬通希望扮演的角色。

唐彬欽進一步說明，萬通以全台佈局為目標，目前中部的南投仍屬服務空白區域，而南投縣老年人口比例高、照護需求明確，極具發展潛力。此次選擇埔里舉辦加盟說明會，正是希望結合在地有志投入長照產業的夥伴，共同建立服務據點。加盟模式中，萬通提供完整後勤支援，包括外籍人力招募、教育訓練、法規諮詢與品牌資源，加盟主則專注於在地經營與服務，透過分工合作，建立穩定且可長可久的長照事業。

萬通人力強調，外籍看護不僅能減輕家庭照顧壓力，也讓主要照顧者保有基本生活與工作空間，提升整體家庭生活品質。此次南投場說明會報名踴躍，原訂小型會議室臨時擴大為中型場地，顯示地方對長照服務與加盟創業的高度需求。未來萬通也將持續深入各縣市推廣加盟體系，期望讓更多家庭在需要時，能第一時間「想到萬通、選擇萬通」，由專業團隊與外籍看護共同守護台灣每一個家庭的照護需求。