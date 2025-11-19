萬達盛出版社結束營業 席絹、于晴揮筆寫下最後一封情書

隨著時代變遷、民眾的閱讀習慣發生改變，近年來不敵大環境，吹熄燈號的出版社越來越多，曾出版多本經典言情小說的萬達盛出版社，近來亦宣布即將結束營業，對此知名小說家席絹、于晴紛紛寫下長文告別，讓大票書迷相當不捨。

隨著時代變遷、民眾的閱讀習慣發生改變，近年來不敵大環境，吹熄燈號的出版社越來越多。（示意圖／Getty Images）

萬達盛出版社過去曾出版多本經典言情小說，不過近來終不敵大環境，在臉書專頁宣布結束營業的消息，不過對此萬達盛出版社也提到，愛與文字不會消失，它會在讀者的生命裡，以另一種形式繼續發光，願大家都能在各自的人生書頁裡，再次遇見動人的故事，讓大票網友不捨直呼「感謝你們陪伴我渡過超過一半的人生，沒有言情小說，我的人生大概會很空虛。謝謝你讓我喜歡閱讀。雖然現在已經電子化，但我還是懷念當年買了書打開翻閱的感覺，辛苦了，謝謝，再見」、「謝謝萬達盛溫暖了我們的青春～」、「我的青春有你們的陪伴是一段美好的回憶，祝你們未來能一路順遂，餘生安好」。

廣告 廣告

此外，知名小說家席絹、于晴紛紛寫下長文告別，席絹感性表示：「感謝最青春的那段歲月遇見了你們，感謝你們成就了『席絹』。我愛你們，再見。」；于晴亦表示：「我們曾有共同的美好交流，如今，各自前進。希望有一天，被美好累積的我們會再次相遇，屆時，綠意盎然，相視而笑。」

萬達盛出版社表示，所有商品的最後下單日為11月30日，屆時將停止網站購書活動及相關服務；若民眾尚有訂單、寄件、寄存書款等未處理事項，請於11月30日前與萬達盛出版社聯繁，12月1日後即不再受理相關業務。

撰稿：吳怡萱