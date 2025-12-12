萬里北基社區十年耕耘 奪下金卓越優等獎

萬里區北基社區發展協會榮獲績效組優等獎由社區發展協會俞富理事長與社區志工們共同領獎。（圖：萬里區公所提供）

▲萬里區北基社區發展協會榮獲績效組優等獎由社區發展協會俞富理事長與社區志工們共同領獎。（圖：萬里區公所提供）

今年度新北市金卓越社區選拔績優社區表揚今（十二）日在新北市府舉行，萬里區北基社區發展協會榮獲績效組優等獎，由理事長俞富與志工共同領獎，將代表新北參加衛生福利部一一五年金卓越社區選拔，爭取佳績。

北基社區長期投入老人福利，自一○一年度起開辦社區照顧關懷據點，提供共餐、訪視、健康促進及社會參與服務，讓長者能在地安老。因人口日益多元，自一一一年度起推動「台灣夢兒少社區陪伴扎根計畫」，建立兒少築夢基地，透過餐食服務、文化課程與緊密關懷網絡，並與萬里國小合作，讓學童課後接受照顧，避免外界負面影響。

廣告 廣告

理事長俞富指出，北基社區自一一一年度起與鄰近萬里社區合作攜手計畫，以多元福利經驗帶領志工共學共作，並開辦性別翻轉課程，如男性廚藝班，營造性別友善社區。

萬里區長黃雱勉表示，北基社區以高齡志工為主，多數服務逾十年，展現用心、穩定與品質。社區多項服務仰賴志工發想與實踐，加上公所及輔導人員協助，讓居民感受社區關懷。期盼北基成為萬里社區發展領頭羊，帶領各社區共建自助互助的溫馨家園。