萬里區公所攜手長春扶輪社關懷邊緣戶 助弱勢過好年

萬里區公所十日與台北長春扶輪社進行「探訪協助萬里區邊緣戶」關懷活動，訪視十戶邊緣戶。（萬里區公所提供）

記者黃秋儒／新北報導

萬里區公所今（10）日與台北長春扶輪社進行「探訪協助萬里區邊緣戶」關懷活動，由區公所主任秘書陳睿炘陪同訪視區內生活陷困卻因法令受限無法獲得政府常態性補助之邊緣戶10戶，實地瞭解家庭生活狀況與實際需求，並提供民生物資，傳遞溫馨關懷，期盼受贈家庭能安心過好年。

萬里區公所提到，台北長春扶輪社成立於1996年，長期關注社區公益、人道援助與弱勢族群的需求，自110年起，挹注萬里區公益資源。本次與公所共同訪視10戶邊緣戶，其中包含獨居長者因其長期無聯絡之配偶和子女財產致未能領取補助；家中有學齡前孩童、失智長者及身障者，僅1人賺錢養家，雖領有弱兒津貼及身障補助，生活仍入不敷出。到府提供白米、乾糧、生活必需品等民生物資及紅包，希望在寒冬時節為脆弱家庭帶來實質協助與心靈溫暖。

萬里區公所表示，感謝台北長青扶輪社以實際行動關懷萬里邊緣戶，此次關懷活動不僅讓脆弱家庭提前感受春節將近的溫暖氣氛，更體現了社會互助與關懷弱勢的精神。期望藉由扶輪社的愛心善舉，帶動更多企業和民間團體投入公益，共同為脆弱家庭注入更多支持與溫暖。