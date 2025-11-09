萬里區公所親職教育講座 大手小手一起種出幸福香
記者黃秋儒／新北報導
新北市萬里區公所於今（9）日舉辦親職教育課程「索拉花擴香盆栽手作」，邀請育有學齡前幼兒家長一同參與，萬里區區長黃雱勉亦全程參與，期望課程能幫助家長更好照顧和教育孩子，吸引約46戶家庭共襄盛舉，現場氣氛熱絡，有效增進親子溝通及營造溫馨家庭氣氛。
活動由講師先介紹索拉花與擴香的特性，再逐步示範製作方法。孩子們在父母的協助下，小心翼翼地挑選花材，將花朵、香氛與盆器巧妙結合，創作出專屬於自己的作品。現場不時傳出驚喜與讚嘆聲，完成的盆栽不僅散發自然芬芳，也象徵著親子合力的成果。透過手作過程，孩子展現專注力與創意，而家長則收穫陪伴與互動的喜悅。
萬里區區長黃雱勉表示，親子相處是孩子成長中最重要的養分，萬里區公所今(114)年度第5次辦理親職講座，主要強化照顧者的育兒觀念與能力，每次參與的照顧者與孩子們，都非常專注的學習，在手作過程中彼此溝通討論創作方向，不僅能啟發孩子的想像力，也能增進親子間的交流與默契。希望透過這樣的活動，鼓勵家長多陪伴孩子，讓親情在日常中更加深厚，共同留下美好的成長記憶。
