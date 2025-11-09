萬里區公所親職教育講座 大手小手一起種出幸福香

相信不少家長都有這樣的煩惱：孩子完全不讀書，老是打電動，要他讀書總是不甘不願。而且，當爸媽越要求，孩子就會越抗拒，反而更討厭讀書……結果就陷入惡性循環。究竟家長該怎麼做，才能讓孩子主動讀書呢？孩子自動學習 小學階段是關鍵我們調查的75位東大生中，約有48％的人回答「從小學就養成學習的習慣」。他們表示，因為小學學校作業較少，所以能自己學習的時間比較多。而到了國中，不只要參加社團活動，和朋友的交際也會增加，生活變得忙碌，就比較難規畫好幾個小時的讀書時間。如果不趁小學時養成習慣，升上國、高中就更難有規律的學習時間，而這正是許多學生不讀書的原因。正因如此，家長必須把握孩子升上國中之前的時間，幫助他們養成好習慣，且要達到一天不念書就不舒服的狀態。學習不是爸媽的事 成績好壞是孩子自己的責任主動、獨立自主的態度非常重要。由父母管理學習環境、準備講義、打造學習行程表，其實就是家長要求孩子讀書的狀態。以打電動比喻，就像是家長拿著控制器操控孩子。在這種狀態下，如果沒得到好成績時，孩子會認為那是父母的責任，而不是他們的。這樣一來，即使成績很差，他們也不覺得怎麼樣，畢竟他們只是遵照爸媽的指示去做而已。最理想的

常春月刊 ・ 6 小時前