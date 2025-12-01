萬里區漁會歡慶漁民節 表彰辛勞付出的優秀漁民

▲新北市政府農業局劉淑芬副局長頒發萬里區模範漁民獎項並合影。

【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】萬里區漁會於今(1)日舉辦漁民節暨漁業生產績優表揚活動，由新北市農業局副局長劉淑芬到場表揚萬里優秀漁民，並感謝漁民長期對地方漁業發展的支持與付出。

萬里區漁業產業歷史悠久，主要作業方式為籠具、鎖管棒受網、白帶魚一支釣、魩鱙漁業及曳繩釣漁業，其中以籠具捕撈海蟹最具代表性，每年秋冬期間，漁民會前往臺灣西北漁場作業，捕撈萬里蟹(花蟹、三點蟹及石蟳等三種野生海蟹)，其鮮甜細緻的肉質深受消費者喜愛，成為萬里區最具代表性的漁產。

今(114)年度萬里區漁會漁民節共表揚1名全國優秀漁民、26名區模範漁民及30名漁業生產績優漁船，其中獲選為全國優秀漁民的蔡岳翰先生，自17歲起便開始從事漁業，至今已有12年的漁撈經驗，從最初參與捕蟹工作，逐步累積經驗，之後進一步投入燈火漁船(鎖管棒受網）作業，精進漁撈技術，以23歲的年紀成為當地最年輕的船長之一。蔡岳翰擔任船長後，利用其長年累積下來的專業能力，積極開發新漁場，並配合水產試驗所進行海水水溫監測的研究，提供海洋氣候數據供科學研究使用，以永續發展的理念經營漁業，不僅有優秀的漁撈成績，同時也會向其他漁民及外籍船員宣導遵守漁業管制規定，讓在地的漁業資源得以永續利用。

新北市漁業處表示，市府感謝漁民的辛苦付出與貢獻，同時也感謝漁民長期支持「嗨漁港」及「蟳蟹類漁獲管制措施」等政策，將持續與在地漁民共同努力，改善漁港設施，提供良好的漁作環境。現正值萬里蟹盛產時節，歡迎民眾來萬里地區品嚐最飽滿肥美的萬里蟹，以實際行動支持漁民及在地優質的漁產品。