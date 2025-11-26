萬里子弟賴清德親自推薦 綠營正式提名蘇巧慧參選新北市長

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

民進黨今(11/26)中執會正式通過提名新北市立委蘇巧慧參選2026新北市長，對此，作為新北市萬里子弟的民進黨主席、總統賴清德也向新北鄉親推薦蘇巧慧，蘇巧慧則表示，要向400萬新北市民報告，她已經準備好，一起衝，就會贏。

民進黨2026新北市長參選人、立委蘇巧慧(左)、總統賴清德(右)，許詠晴攝

出生於新北市萬里的賴總統表示，蘇巧慧是台大法律系畢業的高材生，同時也是美國波士頓大學還有賓州大學法律系的碩士。回國之後，律師高考及格，在萬國律師事務所服務。非常關注庶民百姓的法律權益。

賴總統指出，蘇巧慧也擔任3屆立委，前後贏得15次公督盟評鑑績優立委；此外，她也非常關心教育，不僅推動《教育實驗三法》，也爭取到「國家兒童未來館」，甚至還自己作為媽媽，把照顧孩子的經驗，做Podcast直播節目《水獺媽媽巧巧話》。

賴總統說，自己深信蘇巧慧提出來的政策、法案跟種種的選民服務，都切合民眾需要，她來擔任新北市市長，絕對是新北市市民之福。

蘇巧慧表示，自己在新北長大，會為新北奮鬥，從自己求學開始，一路到畢業、成為律師，這段青春的歲月，剛剛好見證了台北縣脫胎換骨、黃金起飛的歲月，一路成為到現在的工商大縣。

蘇巧慧指出，當年的台北縣老縣長尤清、蘇貞昌，他們用創新和執行力，其實讓台北縣不停地做出令人驚豔的成績。當時，我們有了新板特區、我們有了北大特區、我們有了林口新市鎮；甚至，我們讓二重疏洪道的髒亂變美麗，我們也讓汐止不淹水，讓土城有了產業園區。

蘇巧慧說，地方鄉親，讓她有3屆立委連任的機會。這一次的成績，讓她在地方上，開始有了自己的品牌，現在也是「慧慧慧」，會做事的團隊。

蘇巧慧表示，過去是說，一鄉鎮一特色。現在，自己希望讓每個鄉鎮，都成為閃耀的星星。新北市會有最多的繁星，將會最為璀璨，這個全台人口最多的大城市，她要邀請大家一同來想像新面貌。

蘇巧慧說，要向 400 萬的新北市民報告，蘇巧慧準備好了，我們一起為新北來努力。一起衝，就會贏。

