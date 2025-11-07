萬里捕蟹漁船淡水外海翻覆！船長遺體尋獲⋯2漁工下落不明

捕蟹船「漁山36號」於台北港外海約14海浬處翻覆，9名船員全數落海，海巡等單位全力搶救。讀者提供



萬里籍捕蟹漁船「漁山36號」昨天上午在淡水河口西北方發生船隻翻覆，船上9人全數落海，其中6名漁工被鄰近漁船救起，3人失蹤，今天（7日）上午傳出，潛水員連夜搜救已尋獲王姓船長遺體，尚有2名漁工下落不明。

海巡署第三巡防區指揮部6日上午9時許接獲通報，淡水河口西北方約14海浬處有船隻翻覆，經查為萬里籍捕蟹漁船「漁山36號」，船上9人全數落海。鄰近漁船率先救起6名漁工，並於中午接駁至富基漁港，由船主接回安置；其餘3人仍未尋獲。

海巡獲報後10時52分由新北艦與巡防艇「PP-10098」陸續抵達事故海域投入搜救，「PP-3598」艇在船艉處發現1名漂浮人員，但因遭繩索束縛且海象惡劣，未能立即打撈上艇。11時10分，空勤總隊直升機自松山機場起飛，嘗試吊掛疑似罹難者，卻因漁網纏繞與浪況過大而作業受阻。

為能尋獲失蹤的王姓船長及2名漁工，由家屬聘請專業潛水人員於6日下午4點半左右向新北市政府漁管處申請許可獲准，自富基漁港出發，經過漏夜搜救，尋獲王姓船長遺體，仍有2名漁工下落不明，目前仍持續搜救中。

