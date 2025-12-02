萬里機車練習場 鄉親盼辦考照

萬里區首座「機車練習場」已於今年10月17日完工啟用，位置鄰近萬里翡翠灣公車站（往野柳方向），不但交通方便、場地平整，場內依正式考照規範設置格線，能完整模擬「直線7秒」等考試關卡，讓準備報考機車駕照的居民能就近練習。消息一出，讓不少鄉親直呼「等很久了」，更有民眾建議，既然硬體到位，能否爭取在萬里舉辦實際考照，話題已引起地方熱烈討論。

萬里區公所表示，練習場以「打造便民生活環境」為目標，設計時特別考量民眾的練習需求，並參考監理所考試配置，以期讓學員在正式考照前能熟悉場地動線與騎乘技巧。不僅適合準備考照的新手使用，也歡迎具有駕照、希望精進安全駕駛技巧的騎士多加利用。區公所也提醒，使用場地時務必注意自身安全，並共同維護場地環境。

練習場啟用後，即有鄉親在社群留言「既然萬里已有練習場，是不是可以順便辦一場考照？這樣不用大老遠跑到基隆或淡水。」

萬里區公所回應，舉辦機車考照的權責屬交通部公路局台北市區監理所基隆監理站，今年度萬金地區的考照場次已於8月1日辦理完畢，明年度是否能在萬里設置臨時考照站，區公所將主動向監理站積極爭取，一旦有確定資訊，會第一時間在區公所臉書粉絲專頁公告。

地方居民普遍對新練習場抱持正面期待，萬里為山海交界地區，交通仰賴機車為大宗，擁有在地練習場不僅提升便利性，也讓年輕學子與新住民更容易取得正式駕照，有助提升整體交通安全。此外，若未來能成功爭取在地考照，不但減少跨區奔波，也能讓交通學習資源更加均衡。