萬里海岸驚見漂流毒品！漁民竟拾獲重43公斤大麻 市值估破2千萬元

有漁民今（27）天上八點半左右在新北市萬里區的駱駝峰海岸附近，發現海面上漂流一大包不明物品，打撈上岸後懷疑是毒品，立刻報警。警方到場清查，初步確認全數都是第二級毒品大麻，共32包，市值約2千多萬元。

警方蹲在地上一包一包清點、測量重量，全程相當謹慎，因為這些疑似是走私時不慎掉落的第二級毒品「大麻」。事發就在新北市萬里區的駱駝峰，27號早上8點多漁民出海時發現一個麻布袋飄在海上，打撈上岸打開一看，發現裡頭裝的疑似是毒品，立刻報警。

經毒品檢測後，確認這都是還沒有經過磨粉過的大麻煙草，警方進一步清點，現場一共查獲32包真空包裝的大麻磚，重約43公斤，市價初估就超過新台幣2千萬元。

警方研判這批毒品很可能是走私大麻的漁船在海上丟包，原本要交由岸邊同夥接應，但途中不慎漂流上岸，才會被漁民發現。由於案發地點周邊並未設置監視器，警方與海巡單位仍在進一步釐清中。

※台視新聞提醒您，保護自己、遠離毒品

新北／呂珮岑 責任編輯／施佳宜

