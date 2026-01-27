萬里海岸43公斤大麻 警查來源

新北市萬里區漁民27日在東澳漁路駱駝峰旁海岸發現1個麻布袋，打開後赫見疑似大量毒品，隨即報警。警方與海巡人員到場清查後，確認袋內竟裝有32包第二級毒品大麻，總毛重約43公斤，市值初估逾2000萬元，警方正進一步追查毒品來源。

警方指出，案件發生於昨日上午8時35分，通報人為當地漁民。該名漁民向警方表示，日前出海作業時，就曾遠遠看見1個麻布袋在海面上載浮載沉，但未能靠近查看；直到昨清晨前往岸際查看漁船狀況時，赫然發現該袋已隨洋流漂至岸邊，基於安全考量才打開查看，發現內容物疑似毒品後立即報案。

警方接獲通報後，隨即由轄區野柳派出所會同海巡署人員趕抵現場處理，當場將麻布袋取出檢視，並以毒品初篩試劑檢測，結果呈現第二級毒品大麻陽性反應。經清點，袋內共計32包大麻，總毛重約43公斤，數量相當驚人。

警方研判，該批毒品不排除是在走私過程中因故落海，或遭不法集團棄置後隨洋流漂流至岸際。經向相關單位了解，案發地點周邊未設置監視錄影設備，且海岸線遼闊，增加溯源查緝難度。

全案已由海巡署北部分署會同金山警分局持續追查，將比對近期海上動態、走私情資與航跡資料，以釐清毒品來源及是否涉及跨境走私集團。警方也強調，後續案情將由海巡署統一對外說明，並持續追查毒品來源。