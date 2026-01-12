萬里溫泉工程涵洞疑硫化氫中毒！工人一度OHCA 老闆救人也暈倒

新北市萬里區今（12）天下午1點多，一名鐘姓工人進行溫泉排水溝加固工程時突然昏倒，老闆立即下涵洞救援，沒想到也跟著昏倒，同事見狀立刻報案。而鐘姓工人到院前一度無呼吸心跳，急救後恢復生命徵象，周姓老闆則是意識不清，疑似是吸入有毒氣體。

消防人員到場時在洞口偵測到硫化氫70ppm，事故發生原因還有待相關單位進一步調查釐清。

責任編輯／網路中心

