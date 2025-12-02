萬里濱海公路夜遊甩尾自撞！22歲男傷重慘死 19歲女腿傷

一場浪漫夜遊慘變憾事！新北市萬里區今（2日）凌晨發生死亡車禍，有名22歲李男受19歲游女邀約半夜遊車河，途經台二線時突然高速自撞護欄，最後男方慘死女方受傷送醫。

車禍現場。（圖／翻攝畫面）

金山分局交通分隊的隊長林漢昌指出，事發時間約在凌晨2點50分，地點在台二線52公里，基隆往金山方向靠近獅子公園處，獲報後旋即派遣分隊員警，會同萬里派出所員警趕往，經了解是來自基隆的22歲李男，開車載著也是基隆人的19歲游女，沿台二線基隆往金山方向行駛，疑似因為轉彎時車速過快打滑，自撞路邊護欄後逆向甩停在外側車道。

廣告 廣告

車禍現場。（圖／翻攝畫面）

李男當下傷勢極重，當場就失去生命跡象，緊急送基隆長庚醫院搶救，於4時18分不治宣告不治，游女則是腿受傷，經救治後暫無大礙，醫院方面對李男抽血檢測顯示沒有酒駕情事，目前車輛暫時拖吊至交通分隊保管，警方表示李男跟游女是朋友，游女今天凌晨邀李男到萬里夜遊，不料卻發生憾事，後續將持續調查釐清事故原因。

車禍現場。（圖／翻攝畫面）

延伸閱讀

影/新竹車禍！轎車等紅燈突起步 整排機車騎士被撞倒

高雄小客車誤闖輕軌凱旋武昌站卡住 影響4班次

影/馬國男來台當詐團車手 超商ATM提領29萬當場遭逮