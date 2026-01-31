萬里濱海公路旁突現2樓高「溫泉水柱」 民眾嘆可惜
新北市 / 綜合報導
新北市萬里區大鵬路上，最近突然湧出近2層樓高的水柱，除了大量白煙伴隨在四周，還有陣陣硫磺味撲鼻而來，原來這其實全是溫泉水，因為30日北觀處會同專家到加投溫泉公共浴室鑽探時，不小心挖到溫泉水，才會造成溫泉在路邊高高噴起，而相關單位目前已經聯絡工程人員，預計2月1日會灌漿將溫泉水封起。不過最近天氣冷颼颼，不少民眾看到溫泉在就這樣在外頭狂噴，也直呼相當可惜。
接近兩層樓高的強力水柱，從地面湧出，還伴隨著大量白煙。民眾說：「這是溫泉，對，聞味道就知道。」熱騰騰的水蒸氣，夾雜著硫磺味撲鼻而來，不說還以為這裡是新挖到的露天溫泉浴池，不少民眾看到暖呼呼的溫泉水，就這樣狂噴，感到相當可惜。
民眾VS.記者說：「滿可惜的(滿可惜的喔)對啊。」民眾VS.記者說：「浪費也沒辦法啊，他這個第二遍這樣沒辦法啦。」那也沒辦法，工作人員在現場拉起封鎖線，就怕有民眾真的跑來泡湯，附近業者說：「很危險喔，噴到大馬路上來，溫度90幾度。」民眾說：「它這個就是以前，山爆炸造成一個坑，這邊就是溫泉池你知道嗎。」
這裡位在新北市萬里區大鵬路，以前是加投公共浴室，現在已經拆除，正在進行評估作業，打開google map來看，2024年3月還是完好的公共溫泉木屋，不過因為陸續發生地層下陷，造成建物傾斜等等問題被關閉，2025年1月，北觀處會同專家到場評估地質，沒想到鑽探時直接挖到溫泉水。
觀光署北觀國家風景區管理處代理處長吳建志說：「它這個是萬里加投溫泉的一個評估案，那因為照那個程序的話，我們要先做一個地質的鑽探的一個調查，然後挖，挖到了一個就是磚頭的時候，就是那個有一個溫泉水湧出的一個現象，就是現在大家現場看到的一個部分啦。」
根據了解，北觀處已經聯絡工程單位，預計2月1日進行灌漿，封住噴出的溫泉水，未來進行探勘也會更加謹慎，避免類似狀況再次發生。
更多華視新聞報導
金正恩視察溫泉設施 直接進女湯引熱議
日本溫泉街傳統職業「湯守」 維護水道如溫泉醫生
無營登.無溫泉標章違規營業！ 谷關老牌會館挨罰120萬
其他人也在看
影/台中31歲母餵食2子不明藥物 4歲、6歲童送醫宣告不治
台中市西區今（31）日凌晨發生震驚社會的人倫悲劇，一名31歲陳姓女子疑似餵食兩名幼子不明藥物，警消獲報趕抵現場時，8歲羅姓男童及3歲林姓男童已失去生命跡象，經緊急分送林新醫院及中國醫藥大學附設醫院搶救，兩人仍宣告不治。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 82則留言
狂砍女老師 台中男「4千字長文」控社會不滿：下輩子再當好人
【緯來新聞網】台中市大雅區今（29日）發生一起隨機砍人案，張姓男子與李姓土風舞老師發生口角，情緒失控緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 392則留言
台64丟包悲劇！死者弟痛斥不實指控：比4車輾過還痛
新北市中和區台64快速道路日前發生一起悲劇，一名25歲溫姓替代役男在搭乘計程車時，因疑似踢到駕駛座椅背，遭46歲林姓司機要求下車。不料，溫男下車後疑似因不勝酒力倒臥路中，接連遭4輛車輾過不幸身亡。此案引發社會廣泛關注，死者家屬對外發聲，強調不實指控對家屬造成的傷害比死亡更痛，並呼籲停止揣測，等待司法還原真相。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 24則留言
台64命案12分鐘關鍵音檔曝！ 政大教授憤怒：丟包是許可的？
一名政治大學畢業的溫姓男子，日前疑似喝醉後被計程車司機丟包在台64上，隨後遭4車輾過身亡，原本有一說是他酒後和司機爭吵，才讓對方大發雷霆將人丟在車內，但行車紀錄器畫面卻顯示，他在短短12分鐘的車程近乎沉默，對此，政大副教授兼學務長蔡炎龍痛心地說：「現在又多了一種憤怒。」中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 30則留言
台中2童遭殺！高大成揭「被折磨2小時」內幕 怒斥母非常可惡
台中2童遭殺！高大成揭「被折磨2小時」內幕 怒斥母非常可惡EBC東森新聞 ・ 1 小時前 ・ 1則留言
屏東知名火雞肉飯徵人"沒勞健保"? 業者:5人以上才需要辦
南部中心／洪明生、陳芷萍 屏東報導屏東市民族路上一間知名的火雞肉飯，在網路上貼出徵人啟示，卻被網友爆料，沒有勞健保，而且才月休四天，疑似違反勞基法規定。業者表示，勞基法規定僱用五人以上才需要替勞工辦勞健保，而且鄉下人有些有農保，不想再保勞保，所以都是用補貼的方式來處理，至於月休四日這部份，縣府勞青處表示，會進行了解。屏東民族路上這間火雞肉飯，因火雞肉鮮嫩多汁，淋上特製雞油和醬汁，深受顧客喜愛。（圖／民視新聞）鮮嫩多汁的火雞肉飯，舖在白飯上，再淋上特製的雞油和醬汁，屏東民族路上這間火雞肉飯，靠著這一味，擄獲大批民眾的味蕾，每到用餐時刻，總是大排長龍。民眾：「點雞肉飯比較多，招牌就是雞肉，不是普通的雞肉喔。」民眾：「我住比較遠，三不五時會來買，不油又很香。」小小的餐檯裏，就有四名員工，有人負責夾菜，有人負責放上雞肉絲，各司其職，人手仍然不足，店家於是在網路上貼出徵人啟示，月薪43000，月休四天，卻遭網友爆料，沒有勞健保，開的是奴隸薪水。應徵者聽到沒有勞健保：「沒有勞健保喔，不會想吧。」民眾也是同樣看法，「不會想做吧，因為沒有勞健保，薪水四萬多塊以南部來說還可以，但沒勞健保不行。」業者解釋：「我們就補貼他們，因為他們有的就是，依附在農保或什麼之類的，他們可能也需要補助，所以他們沒有辦法轉移，所以我們也就想說我們就是，簽那個補助同意書啦。」員工：「合乎自己的需求做得開心就好了，為什麼你要這樣子po網造成社會輿論。」每到用餐時刻，總是大排長龍。（圖／民視新聞）業者說，店內工作人員大部份都是家族自己人，只有少部份是員工，依據勞工保險條例，僱用勞工5人以上才需要替員工辦理勞保，業者並無違規。但月休只有四天這部份，雖然服務業可採變型工時，但沒休的假就得給加班費，「我們員工現在基本上有4萬到6萬，我們就是基本上就是會排休，我們輪流會排休，就4到5天。」屏東縣勞青處副處長蘇淑貞：「本處將派員前往查核，僱主是否依實際的例假給予員工休假，另外針對員工加班情形亦一併釐清，若有違反將依勞基法依法裁處。」在屏東市迄立35年的名店，意外因為徵人啟示引發網路熱議，也引來縣府勞青處調查，釐清是否有違法部份。原文出處：知名火雞肉飯徵人「沒勞健保」？ 業者回應了「無違規」 更多民視新聞報導任中華奧會團結基金計畫大使勉勵小選手！「男神」楊勇緯備戰巴黎大滿貫賽怪手掉落砸騎士！屏東萬巒嚴重車禍 男子送醫前已無生命跡象慘況曝光！毒駕闖紅燈撞死老婦 男擁槍肇逃火速被逮了民視影音 ・ 1 天前 ・ 10則留言
台中北屯火警！寢具店、髮廊陷火海黑煙狂噴 駭人畫面曝光
即時中心／潘柏廷、許雯絜報導台中市北屯區天津路、崇德路今（30）日上午10點多驚傳火警，包括寢具店、髮廊等多棟房屋不明原因起火，火勢一度猛烈、大量黑色濃煙四竄；消防局獲報後立即派遣消防車37輛、消防人員79名到場處理，目前統計包含火燒商場及倉庫共8戶，初步排除人員受傷受困，持續搶救並確認中。台中市消防局表示，今（30）日上午10時16分受理北屯區天津路三段火警案件，派遣第八大隊、轄區文昌分隊等共計19個單位，出動各式消防車37輛、消防人員79名。消防局指出，目前統計共8戶（商場及倉庫）受到火災波及，初步排除人員受傷受困，持續搶救並確認中。台中市北屯區發生火警。（圖／民視新聞翻攝）台中市北屯區發生火警。（圖／民視新聞翻攝）台中市北屯區發生火警，消防局獲報後趕赴現場滅火。（圖／民視新聞翻攝）原文出處：快新聞／台中北屯火警！寢具店、髮廊陷火海黑煙狂噴 駭人畫面曝光 更多民視新聞報導噪音惹殺機！台南廚師深夜怒刺36刀遭羈押 鄰居聽聞「自首報案聲」呂秋遠逼女律師墮胎、離職 北院判賠60萬鍵盤俠麻煩大了！網路公然侮辱修法嚴懲 「最重可關多年」刑責曝光民視影音 ・ 1 天前 ・ 2則留言
天元宮櫻花季開跑！幾米繪本打造夢幻場景 賞櫻免塞車攻略出爐
淡水花見櫻花季自1月29日起至2月11日，在淡水區北新路無極天元宮盛大展開。今年除可欣賞盛開的三色櫻外，更結合藝術家幾米繪本世界與夜間燈光設計，打造浪漫粉色櫻花場景，預期將吸引大量民眾湧入賞花。淡水警分局也提前公布交通疏導與管制措施，呼籲民眾多搭乘大眾運輸工具，避免塞車之苦。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
足球》真是爛到底了！ 中國足協公布有13家俱樂部涉操縱比賽遭處份
中國足球協會近日針對足球產業「假球、賭博與貪腐」調查結果公布處分，共計十三家俱樂部遭到懲戒，其中九支中超球隊將於新賽季以扣分形式起步。上海申花與天津津門虎兩隊各遭扣除10個積分，懲罰最為嚴厲；另有四支已被降級至中甲聯賽的球隊同樣在處分名單之列。此次涉案俱樂部同時被處以20萬至100萬元人民幣（約萬至萬台幣）不等的罰款。中國足協聲明強調，此次裁罰旨在「維護行業紀律、淨化足球環境、保障公平競爭」，並指出扣分與罰金幅度是根據各俱樂部涉及不正當交易的「金額、性質、嚴重程度及社會影響」綜合判定。足協重申將對腐敗行為堅持「零容忍」政策。此前於2024年9月，已有43名官員與球員遭終身禁賽。前艾弗頓中場、中國男足前主帥李鐵亦與其他73人一同被永久禁止從事足球活動。現年48歲的李鐵去年認罪入獄，其罪行包括操控比賽、收受賄賂及為取得國家隊帥位而行賄。更多新聞推薦• 更多》亞洲足球新聞最新報導麗台運動報 ・ 17 小時前 ・ 10則留言
米倉涼子沒事了 涉麻藥案獲不起訴處分
日本女星米倉涼子因涉嫌違反《麻藥取締法》等相關法規，日前遭警方以書面方式移送東京地檢，今（30日）公布最新處分結果，決定對米倉涼子作出不起訴處分，正式結束相關調查。簡立言｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 21 小時前 ・ 4則留言
鄰居稱有男子宰殺幼犬 警到場他自曝是「果子狸」
新北市 / 綜合報導 新北市新店區，民眾報警說，有一名男子在屠殺小狗。透過監視器畫面看到，光天化日之下，男子就在民宅前，拿著利器處理動物，後來警方到場，發現男子沒有屠宰行為，他從冰箱拿出一包肉品，說那是「果子狸」， 警方 通報新北市動保處，目前仍在偵查，不過，獵捕野生動物已經違反動保法，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬到200萬罰金！！ 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 4則留言
大聲公男亂喊「醫護害死弟弟」判罰12萬！疾管署、北榮都曾受害
「新光醫院院長侯勝茂出來，你害死我的弟弟！」一名洗腎男子去年持大聲公在新光醫院外不斷廣播，近期遭法院判處拘役4個月，易科罰金12萬元，該病患多次希望私下和解，但院方基於醫療暴力零容忍原則，堅持不和解，未來只要對醫護工作環境造成威脅，絕對不會寬貸。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台中2童遭母餵不明藥物吐白沫亡 高大成指關鍵點：恐被折磨2小時死亡
台中市今天凌晨發生人倫悲劇，31歲陳姓女子情緒不穩，疑似餵食2名3歲及8歲幼子不明藥物，企圖攜子輕生，2名幼子送醫搶救不治。高大成表示，以最早傳出疑似餵食安眠藥來說，成人就算大量食用也不會致命，但是兒童臟器發育未成熟，無法代謝藥物，會引發肝腎衰竭死亡，他更痛斥，讓幼童吞食大量藥物非常可惡，這不是加工自由時報 ・ 46 分鐘前 ・ 1則留言
男扮警闖銀樓 持「橡膠榔頭」痛毆老闆娘...未搶劫逃逸
桃園市 / 綜合報導 桃園區中正路上一間在地超過40年的銀樓，今(29)日中午突遭一名假警察闖入，他先是假意與老闆娘寒暄，緊接著就拿出預藏的橡膠榔頭，對老闆娘痛毆後倉皇逃離，再變裝騎機車逃逸，警方目前已經掌握相關嫌疑人積極查緝中，不過弔詭的是，男子並沒有趁亂搜刮店內財物，動機究竟為何，警方持續釐清。黃澄澄的金飾，擺滿玻璃櫥櫃，這時一名警察走進銀樓。陌生男子VS.銀樓老闆娘說：「有什麼案子嗎，(什麼，沒有)，最近有沒有什麼可疑的人。」最近有沒有什麼可疑的人，與老闆娘寒暄，關心附近治安，一切看似很正常，但下一秒畫風突變。銀樓老闆娘說：「欸欸，欸。」男子突然掏出預藏的榔頭，就是一頓胡亂猛揮，10秒內痛毆11下，老闆娘即使雙手抱頭，痛到蹲在地上，他仍不罷休。銀樓老闆娘說：「救命啊，救命啊，救命啊。」遭到陌生人攻擊，老闆娘直喊救命，男子見狀趕緊丟下凶器，落荒而逃，誇張場面就發生在，桃園區中正路上。29日中午12點多，老闆娘頭部流血手指骨折，警方獲報展開調查，不過這衣服，怎麼跟闖店的男子不一樣，原來這名男子是假警察，更被目擊案發前，就在銀樓附近閒晃。記者VS.當事銀樓老闆說：「他站在外面那邊，站好幾個小時。」警方透過監視器循線追人，發現男子後續變裝騎機車逃逸，而實際檢視他的假警察穿著，頭戴安全帽面戴口罩，疑似想躲避監視器，甚至還戴上手套，避免留下指紋，這件象徵警察身分的雨衣，則是網購而來，預藏凶器還提前勘查現場，疑似早有預謀。記者VS.當事銀樓老闆說：「我們做生意，沒有跟別人結怨，(都是和和氣氣)，對啦，會買就賣，，不買就不賣。」講沒跟人家結仇沒有糾紛。桃園分局副分局長王智瑋說：「該店內亦無財物受損，本分局已成立專案小組，目前已鎖定對象，通報各單位啟動線上攔截圍捕。」該店內亦無財物受損，本分局已成立專案小組，目前已鎖定對象，通報各單位啟動線上攔截圍捕，而這間銀樓其實就在，金飾珠寶一條街，前兩天才在執行防搶演練，疑似才讓嫌犯假扮警察趁虛而入，警方已經透過監視器，掌握車輛及相關嫌疑人，持續追緝釐清案情。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 1則留言
橄欖油爆「混充低價油」！北市重罰400萬
[NOWnews今日新聞]北市衛生局今（29）日公布，配合檢調查獲「融琦國際有限公司」販售的「蒙特樂橄欖油100%PURE（規格：2L）」有混充芥花油及標示不實情事。衛生局說明，依照食安法裁處融琦公司...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 9則留言
大逆轉！ 頂大生遭丟包輾斃「沒發酒瘋」 家屬心聲曝光
溫姓替代役男在台64線遭多車輾斃的案件持續延燒，擁有國立大學雙學士學位的25歲溫姓替代役，25日酒後搭乘林男駕駛的多元計程車時，遭林男丟包在台64線快速道路，遭後方4部車輛輾過不治。隨著行車紀錄器內容曝光，更多線索曝光，也讓社會高度關注那短短幾分鐘內究竟發生了什麼事。EBC東森財經新聞 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
台中2寶媽精神不穩下毒手⋯灌藥害死2子！男友嘆：曾寬慰仍擋不了憾事
今（31）日凌晨1時30分許，台中西區一名31歲母親因情緒不穩企圖攜2子輕生，餵食2名3歲、8歲孩子服用不明藥物，導致2男童失去生命跡象倒臥家中，經送醫搶救仍不治。據悉，該女子近期疑似因與男友有分手糾紛，造成她情緒低落，男友曾多次安慰依然無法阻止憾事發生。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發表留言
新年玩高雄好運馬上來 龍虎塔、平安麵、拔蘿蔔！轉運招福6大新春玩法一次收
想感受最有溫度的台式年節，往南台灣跑就對了！高雄不僅擁有暖陽，更有豐富的祈福儀式讓您「好運馬上來」。今年春節，除了必去左營蓮池潭感受「龍口進、虎口出」的轉運磁場，更不能錯過充滿人情味的傳統習俗。Yahoo旅遊夯即時 ・ 21 小時前 ・ 2則留言
男爛醉恐怖連撞！ 肇逃7公里昏迷 酒測值高達1.83
花蓮縣 / 綜合報導 酒駕連續肇事的案件，發生在花蓮壽豐！一名60歲的男子，沒有駕照，而且還喝酒上路！他先是自撞，把電線桿撞歪了，肇事逃逸開了大約7公里，又在大馬路上自撞路樹，因為撞擊力道猛烈，受困車內、意識不清，送醫急救，好在沒有生命危險！但抽血酒測值高達1.83，幾乎已經是無意識狀態在開車，被警方依公共危險罪函送法辦。花蓮吉安分局員警說：「喔，怎麼會那麼嚴重。」輪胎脫落彈飛10公尺遠，車殼零件也散落一地，機油外漏整輛車歪七扭八，看不出原本樣貌幾近報廢。花蓮吉安分局員警VS.消防局救護員說：「學長他可能沒辦法酒測，他意識不太好，但是好像有酒味，你要聞一下嗎。」躺在擔架上一動也不動的，就是一度受困車內的駕駛，脫困後送醫住進加護病房，酒駕肇事這還不是第一個地點。當地民眾VS.花蓮吉安分局員警說：「跟我老公一起來的時候，就看到(電桿)倒了，還好沒有撞進家裡喔。」休旅車經過T字路口，直接撞上電線桿，引擎蓋都變形掀起了，駕駛非但沒下車查看，還直接倒車逃離現場。目擊民眾說：「碰一聲，滿大聲的，跑出來看，前面那個板金掉下來啊，一直拖，一路拖到那個橋，他板金掉在路旁邊。」連續酒駕肇事案件，發生在18日中午，花蓮壽豐的光榮二街和光榮五街口，駕駛先把電線桿撞歪，車頭的日系廠牌標誌還遺落在現場，不到10分鐘又在台11丙北上路段，自撞路樹受困車內，60歲的杜姓男子，渾身酒氣昏迷送醫，抽血酒測值高達1.83，幾乎是無意識狀態，還酒駕開了大約7公里。花蓮吉安分局交通組警佐游國華說：「杜男未持有合格駕照，且酒測值超過法定標準，後續將依刑法公共危險罪嫌，函送偵辦。」車撞壞了自己也受重傷，還得賠償維修電線桿的費用，為酒駕付出龐大代價。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
家暴! 男子持榔頭.鋸子追砍 前妻.2女兒多處撕裂傷
社會中心／王毓珺 劉毓琦 新北報導新北市蘆洲地區發生一起暗夜的驚悚家庭悲劇！昨天（28日）晚間，一名七旬男子，因為不滿前妻跟兩個女兒，曾經通報家庭暴力，讓自己要進行認知治療，爆發家庭口角，男子一氣之下，竟然持榔頭跟鋸子，追砍前妻和兩名女兒，一路從家裡追到大馬路上，造成三人全身多處撕裂傷，緊急送醫治療。暗夜巷弄裡，傳出淒厲尖叫，三名女子連鞋子都來不及穿，就急忙往前奔跑逃命，其中一名女子不慎跌倒在地，黑衣男毫不手軟，立刻上前攻擊，場面相當火爆。警方獲報到場，趕緊將黑衣男子包圍，只見他還想跟員警狡辯，當場被大聲喝斥。員警不敢大意，就怕男子身上還藏有其他武器，立刻對他進行搜身，因為他涉嫌持榔頭和句子，攻擊前妻跟兩個女兒。家暴! 男子持榔頭.鋸子追砍 前妻.2女兒多處撕裂傷（圖／民視新聞）附近民眾：「從遠處然後跑過來這邊，就一直喊救命跟對不起，三個女生全身都是血，一個特別嚴重吧，然後那個男的好像一直說，什麼我是你爸。」驚悚家庭悲劇，發生在28號晚上11點多，新北市蘆洲區長安街的巷弄裡，這名70歲的林姓男子，去年4月跟妻子離婚，但平常還是和妻女住在一起，過去常因生活瑣事爭吵，案發當天，林姓男子翻舊帳，不滿被通報家暴，要做認知治療，認為是家人害了他，一氣之下、痛下殺手，造成前妻跟兩名女兒全身多處撕裂傷。家暴! 男子持榔頭.鋸子追砍 前妻.2女兒多處撕裂傷（圖／民視新聞）民視記者王毓珺：「林姓男子當時拿著榔頭跟鋸子，從家裡一路追砍前妻跟兩個女兒，來到大馬路上，可以看到現在沿路的地面上，都還是血跡斑斑，也讓附近的住戶全都嚇壞，但是根據了解，這並不是林姓男子，第一次被通報有家暴的行徑。」男子狠心對過去的枕邊人和親生女兒下狠手，也讓家庭裂痕擴大到無法重圓。原文出處：家庭悲劇！男持榔頭、鋸子追砍 前妻、２女兒全身多處撕裂傷 更多民視新聞報導血流光! 蘆洲夫婦遭逆子砍69刀 出血性休克致死新北蘆洲7旬男違反保護令！與前妻口角情緒失控 持鋸子、榔頭攻擊家庭悲劇! 男持榔頭.鋸子追砍 前妻.2女兒多處撕裂傷民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言