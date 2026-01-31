萬里濱海公路旁突現2樓高「溫泉水柱」 民眾嘆可惜

新北市 / 綜合報導

新北市萬里區大鵬路上，最近突然湧出近2層樓高的水柱，除了大量白煙伴隨在四周，還有陣陣硫磺味撲鼻而來，原來這其實全是溫泉水，因為30日北觀處會同專家到加投溫泉公共浴室鑽探時，不小心挖到溫泉水，才會造成溫泉在路邊高高噴起，而相關單位目前已經聯絡工程人員，預計2月1日會灌漿將溫泉水封起。不過最近天氣冷颼颼，不少民眾看到溫泉在就這樣在外頭狂噴，也直呼相當可惜。

接近兩層樓高的強力水柱，從地面湧出，還伴隨著大量白煙。民眾說：「這是溫泉，對，聞味道就知道。」熱騰騰的水蒸氣，夾雜著硫磺味撲鼻而來，不說還以為這裡是新挖到的露天溫泉浴池，不少民眾看到暖呼呼的溫泉水，就這樣狂噴，感到相當可惜。

民眾VS.記者說：「滿可惜的(滿可惜的喔)對啊。」民眾VS.記者說：「浪費也沒辦法啊，他這個第二遍這樣沒辦法啦。」那也沒辦法，工作人員在現場拉起封鎖線，就怕有民眾真的跑來泡湯，附近業者說：「很危險喔，噴到大馬路上來，溫度90幾度。」民眾說：「它這個就是以前，山爆炸造成一個坑，這邊就是溫泉池你知道嗎。」

這裡位在新北市萬里區大鵬路，以前是加投公共浴室，現在已經拆除，正在進行評估作業，打開google map來看，2024年3月還是完好的公共溫泉木屋，不過因為陸續發生地層下陷，造成建物傾斜等等問題被關閉，2025年1月，北觀處會同專家到場評估地質，沒想到鑽探時直接挖到溫泉水。

觀光署北觀國家風景區管理處代理處長吳建志說：「它這個是萬里加投溫泉的一個評估案，那因為照那個程序的話，我們要先做一個地質的鑽探的一個調查，然後挖，挖到了一個就是磚頭的時候，就是那個有一個溫泉水湧出的一個現象，就是現在大家現場看到的一個部分啦。」

根據了解，北觀處已經聯絡工程單位，預計2月1日進行灌漿，封住噴出的溫泉水，未來進行探勘也會更加謹慎，避免類似狀況再次發生。

