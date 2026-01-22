萬里瑪鋉溪中幅橋段整建 預計年底完工

新北市萬里區瑪鋉溪忠福橋至中幅橋段因部分堤防高度不足且欠缺景觀休憩空間。新北市水利局昨（二十二）日表示，為降低災害風險並提升居民生活品質，已於一一四年十二月十五日啟動河川治理與環境改善，內容涵蓋堤防補強及河岸環境改善，預計於一一五年底完工，完工後將有效強化防洪安全，讓居民從擔心走向安心。

水利局長宋德仁表示，忠福橋至中幅橋段的堤防整建將新設約九百公尺的河岸步道、七十六公尺的護岸及一百六十公尺的堤防基腳補強，並增設堤頂步道及健身設施，搭配噴花地坪、欄杆、景觀植栽及夜間照明，形成完整的河岸步行系統。

廣告 廣告

他補充，瑪鋉溪位於新北市萬里區，全長約十四點七五公里，流域面積約三千六百八十公頃，是當地重要的市管河川。整建後，九百公尺的步道將連接既有二點二公里的河岸步道，直達萬里漁港及海水浴場，總長約三公里，強化居民的遊憩動線。未來將持續推動萬里地區的治水與環境美化，實現防洪、保育與提升生活品質的目標，打造安全、自然的水岸環境。

當地居民陳先生表示，自己在萬里居住多年，過去遇到豪雨時，總擔心河水上漲影響道路安全，得知堤防整建工程即將啟動，期待完工後河岸環境更加安全，平整的步道與完善的照明，未來能陪著家中長輩或帶小孩在河邊散步運動，不必再為安全問題操心。

水利局表示，整建工程將兼顧防洪安全，透過堤防加高與基礎強化，提升河岸穩定性，保護道路免受洪水侵害，並降低邊坡坍塌風險，增強防洪韌性。提供居民安全舒適的散步與休憩空間，讓河岸成為日常生活的一部分。