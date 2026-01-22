萬里瑪鋉溪堤防整建 年底完工

新北市萬里區瑪鋉溪忠福橋至中幅橋段因部分堤防高度不足且欠缺景觀休憩空間，新北市水利局已於民國114年12月15日啟動河川治理與環境改善，新設約900公尺河岸步道、76公尺護岸、補強160公尺堤防基腳，預計115年底完工，完工後將有效強化防洪安全，讓居民更安心。

瑪鋉溪位於萬里區，全長約14.75公里、流域面積約3680公頃，是地方重要的市管河川。忠福橋至中幅橋段堤防整建工作，包含新設約900公尺河岸步道、76公尺護岸，以及補強160公尺堤防基腳，配合新設堤頂步道、體健設施強化，搭配噴花地坪、欄杆、景觀植栽復育及夜間照明，建構完整河岸藍綠帶步行系統。

水利局長宋德仁表示，此次整建步道900公尺後，將可由忠福橋銜接既有約2.2公里河岸步道直達萬里漁港及萬里海水浴場，總長約3公里，將可強化居民遊憩動線。未來將持續推動萬里地區治水整備與環境美化工作，讓河川治理不僅發揮防洪功能，也兼顧生態保育與生活品質。

水利局說明，整建工程設計兼顧防洪安全，透過加高堤防與強化基礎，提升河岸結構穩定性，保護道路路基免於洪水淘刷，同時降低邊坡土石坍落風險。並納入環境景觀與生活機能考量，步道配置順應河道原始樣貌，融入在地文化、人文故事與自然生態，並串聯現有步道系統以「綠色生態」為核心，營造連續且友善的河岸廊帶。

當地居民陳先生說，過去遇到豪雨時，總擔心河水上漲影響道路安全，得知堤防整建工程即將啟動，期待完工後河岸環境更加安全，未來能陪著家中長者或帶小孩在河邊散步運動。