萬里花藝手作課 祖孫三代同樂

新北市萬里區公所9日舉辦親職教育課程「索拉花擴香盆栽手作」，吸引46組家庭參與，現場花香四溢、笑聲不斷。參與者中最吸睛的是1組祖孫三代共學的家庭，73歲夏長葉阿嬤與女兒、外孫一同動手製作花藝，展現跨世代的溫情交流。課程不僅讓孩子學會專注與創意，也讓家長收穫陪伴的幸福時光。

講座由區公所邀請擁有30年花藝設計資歷老師蔡怡娟授課。蔡怡娟曾赴日本進修永生花技法，並於民國108年舉辦個展《花藝之道》，展出60件融合日本花道與歐洲美學的作品。她以細膩的配色與生活化的設計風格聞名。

課程一開始，蔡怡娟先介紹「索拉花」與「擴香」的原理與特性，接著示範如何挑選花材與搭配香氛。孩子們在父母的協助下，小心翼翼修剪、組合，將花朵與香氣巧妙結合成獨一無二的作品。現場不時傳出驚呼與笑聲，一盆盆色彩柔和、香氣馥郁的索拉花盆栽，不僅是親子合作的成果，也象徵家庭間滿溢的愛與溫度。

參與者中，73歲的夏長葉阿嬤成為現場焦點。她開心說，女兒曾參加區公所親職講座，覺得活動設計良善、寓教於樂，因此特地報名參加。「能跟孫子一起動手做花，不只學到新東西，也覺得心情特別放鬆。」讓三代人有更多互動，也讓自己「動手又動腦」。

萬里區長黃雱勉表示，親子陪伴是孩子成長中最珍貴的養分，今年已是區公所第5場親職講座，活動目的在於強化照顧者的育兒觀念與能力。透過手作課程，家長與孩子能共同創作、討論想法，不僅啟發孩子的想像力，也讓親情更深厚。