萬里蟹季尾聲 女漁二代展韌性

新北市萬里蟹產季接近尾聲，龜吼漁港依然買氣不減。每年9至12月限定的鮮甜海味，讓不少饕客「1年等1次」直奔龜吼漁夫市集。除了琳瑯滿目的花蟹、三點蟹、石蟳，更見到市集中少見的年輕身影，年僅23歲的漁二代吳怡萱，在父親的捕蟹船返港後，第1時間將新鮮活蟹上架，展現新世代海女的堅定與柔韌。

因萬里海域鄰近台灣西北漁場，孕育出頂級海蟹品質，也讓龜吼漁港成為台灣最重要的捕蟹基地之一。鄰近漁港的「龜吼漁夫市集」是饕客公認「吃萬里蟹最道地的地方」。市集內27家生鮮攤位各具特色，其中1號攤「吾家海產」因一位年輕女生忙碌穿梭，格外引人注目。

吳怡萱今年23歲，是萬里在地的第2代海女。她的父親吳兩成是捕蟹船船長，也是中華漁業漁船協會長，在捕蟹界小有名氣。原本在外工作的她，因心疼母親獨自顧攤，主動選擇返鄉接手。「剛開始什麼都不懂，連成本都沒算清楚，有次竟然把價格開得比成本還低，是客人提醒我才知道。」吳怡萱笑著說，這段插曲讓她學會「每分錢都不可以算錯」。

現在的她，不僅能獨力處理供貨、訂價、活蟹挑選與販售，更將家中漁船捕撈的漁獲，以最親民價格回饋顧客。「只要漁船有出海，我就會在市集。」她說，語氣帶著責任，也帶著驕傲。

吳怡萱的父親吳兩成原本與漁業毫無關聯，只因為熱愛海釣，在民國73年買了海釣船接客出海。後來競爭激烈收入縮水，在友人建議下轉型投入捕蟹行列。

「剛開始連籠子要放哪裡都不知道，只能到處問前輩。」他回憶首次捕到螃蟹時，甚至激動到眼眶泛紅。多年累積的經驗，讓他成為捕蟹界的前輩與會長。他笑說：「行船這條路，是我們自己選擇的，我們只有向前走，也沒有退路。」