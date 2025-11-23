萬里蟹季近尾聲 把握最後機會

新北市漁業處昨（二十三）日表示，隨著時序進入冬天，萬里蟹季已悄悄進入尾聲，今年的萬里蟹依舊是鮮甜美味，吸引不少饕客前來，無論是清蒸、快炒或搭配特色料理，都能品嚐到最自然的海味，歡迎民眾把握產季尾聲，到龜吼漁夫市集品嚐萬里蟹，享受秋季的美味盛宴，錯過可就要再等一年了。

萬里蟹為花蟹、三點蟹及石蟳之統稱，因萬里地區鄰近臺灣西北漁場，得天獨厚的海域環境孕育了豐富的海蟹資源，使得萬里區龜吼漁港成為臺灣重要的海蟹產地，每年九至十二月正值萬里蟹產季，許多饕客會慕名前來品蟹，位於龜吼漁港旁的龜吼漁夫市集以販售當地盛產的萬里蟹遠近馳名，一樓生鮮區販售萬里蟹、蝦類等各式新鮮海產，二樓熟食區則提供各種美味的海鮮料理，無論是想購買海鮮或現場品嚐產地直送的海味，都能在這一次滿足。

廣告 廣告

龜吼漁夫市集共有二十七家生鮮攤位，各具有其特色，走進一號攤位「吾家海產」看見在市集裡難得一見的年輕身影，負責販售的是年僅二十三歲返鄉經營的漁二代-吳小姐，吳小姐的父親為萬里在地的漁船主，曾獲得全國模範漁民的殊榮，逐步學習後，營運才走上正軌。

吳小姐說攤位大多販售自家漁船捕撈的漁獲，因此價格相對較親民，除每週一固定公休外，只要漁船有出海作業，她都會在市集擺攤營業，歡迎大家來找他選購最鮮甜飽滿的萬里蟹。

漁業處指出，龜吼漁夫市集停車空間有限且前方漁澳路為單行道路，假日車潮眾多，為免受塞車之苦，建議來訪的民眾將車輛停放於翡翠灣停車場，沿著觀海步道步行約五分鐘即可抵達市集，或是利用大眾運輸，搭乘基隆客運至龜吼漁港站下車，或選擇搭乘國光客運、基隆客運於翡翠灣站下車，避免因塞車問題影響出遊的心情。