萬里蟹季近尾聲 把握產季啖海鮮

隨著時序入冬，萬里蟹季已邁向尾聲，今年萬里蟹鮮甜美味，吸引不少饕客品嘗，無論是清蒸、快炒或搭配特色料理，都能品嘗到最自然的海味，歡迎民眾把握產季，前往龜吼漁夫市集享受秋季美味盛宴。

萬里蟹為花蟹、三點蟹及石蟳統稱，因萬里地區鄰近臺灣西北漁場，得天獨厚的海域環境孕育豐富的海蟹資源，使得龜吼漁港成為臺灣重要的海蟹產地，每年9至12月正值萬里蟹產季，許多饕客會慕名前往品蟹。

位於龜吼漁港旁的龜吼漁夫市集以販售當地盛產的萬里蟹遠近馳名，1樓生鮮區販售萬里蟹、蝦類等各式新鮮海產，2樓熟食區則提供各種美味的海鮮料理，無論是想購買海鮮或現場品嘗產地直送的海味，都能一次滿足。

新北市漁業處表示，龜吼漁夫市集停車空間有限且前方漁澳路為單行道路，假日車潮眾多，為免受塞車之苦，建議民眾將車輛停放於翡翠灣停車場，沿著觀海步道步行約5分鐘即可抵達市集；也可利用大眾運輸，包含基隆客運953、1068於龜吼漁港站下車，或選擇搭乘國光客運1815、基隆客運862、790，於翡翠灣站下車。

自翡翠灣停車場沿著步道往前走，便可看到具萬里蟹外觀的龜吼漁夫市集。（新北市漁業處提供）

