萬里蟹活蟹福袋又來啦！

新北市政府漁業處表示，萬里蟹產季最受歡迎的「活蟹福袋」又來啦！野柳假日活蟹市集為感謝民眾熱情支持，捕蟹漁民將於十一月八日再度加碼舉辦第二場活蟹福袋特賣活動，現場除限量活蟹福袋外，新北市政府漁業處也輔導在地萬里區漁會精心規劃「捕蟹趣」捕蟹體驗活動及「漁村漫慢遊」導覽活動，邀請大家走訪產地，親身體驗萬里蟹從海洋到餐桌的美味旅程。

活動現場不僅能品嚐萬里蟹，更能了解捕蟹過程與漁村文化，體驗萬里在地漁民的生活樣貌，感受海味魅力。新北市政府漁業處表示，萬里蟹以肉質鮮甜、蟹膏飽滿聞名，每年秋季吸引大批饕客前來朝聖。十一月八日為本年度最後一場次活蟹福袋特賣，機會難得，歡迎民眾相揪來野柳，享受最「鮮」的海味饗宴。

「捕蟹趣」由捕蟹經驗豐富的船長講解討海人的捕蟹專業技巧，讓民眾化身一日捕蟹人，乘船親身體驗萬里蟹的捕捉過程。漁業處指出，福袋以特別的感恩回饋價登場，讓饕客們輕鬆享用新北最著名的萬里蟹美味，回饋長期支持萬里蟹品牌的民眾。