萬里預算增逾13700萬元

▲萬里區聚焦道路改善、社福據點推進觀光民生建設總預算增逾一億三千七百萬元。（圖：萬里區公所提供）

新北市長侯友宜昨（廿七）日率團隊於萬里區召開行動治理，與十位里長討論建設、民生及社福議題。侯友宜表示，今年萬里區競爭型預算增加九千六百萬，總預算超過一億三千七百萬，顯示對萬里的重視。

萬里區除了野柳地質公園為國際景點，也是青春山海線推廣重點。近年完成龜吼漁夫市集改建、大鵬足湯公園新建、翡翠灣候車亭美化及瑪鋉溪步道景觀廁所增建等觀光建設；同時改善三座籃球場、六座公園遊樂設施、七處活動中心及增設機車練習場。社福方面，推動銀髮健身俱樂部、成立七處社區關懷據點及原住民族文化健康站，並輔導社區與基金會合作推動兒少陪伴計畫。

侯友宜指出，今年將完成萬里運動天幕、瑪鋉溪步道延伸、龜吼至野柳山海步道及各項道路改善，規劃台六二快速道路延伸、環島自行車道升級、人行步道優化及爭取機車下鄉考照。座談會也針對零售市場改建、員潭溪整治及新建納骨堂等提案討論。民政局表示，自一○八年至一一四年里長共提二十四案，已完成二十案，達成率逾八成。