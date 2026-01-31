地方中心／陳崇翰 新北市報導

新北市萬里區，路邊驚見一座露天溫泉噴泉，這是萬里區加投溫泉公共浴室，先前因為地層下陷造成建物傾斜，進行改建工程，沒想到卻在地質鑽探調查過程，疑似意外挖到溫泉水脈，大量溫泉水從管路噴了出來，水柱高達五、六公尺，溫泉水不停冒著白煙，民眾嘖嘖稱奇，打卡拍照。

一條長長水柱，就從一處工地噴發，將近兩層樓高，只是水溫似乎不低，還不停冒著白煙，宛如一座小型噴泉，上前問才知道，噴出來的水，全都是溫泉水。大鵬里里長李建才表示「有類似（噴泉）這樣的事情發生過嗎，沒有啦沒有沒有，以前這個地方就（冒泉）這樣子了，它是自然湧出而已。」附近業者表示「這差不多九十幾度，我是隔壁這間，這個以前兩米深而已，溫度只有四十幾度，（噴泉）可大可小，搞不好經過兩天後，噴到大馬路上面去。」

萬里驚見「溫泉水」噴泉 全因鑽探調查挖到溫泉水脈

附近業者評估 溫泉水溫度約九十度（圖／民視新聞）

新北市萬里區，加投溫泉公共浴室，當地很多民眾會去泡湯，先前因上方亭子出現傾斜，疑似地層下陷，原有建物已全部拆除進行改建工程，前一天才剛動工鑽探，卻意外挖到溫泉水脈，管路中瞬間噴出溫泉水，民眾驚呼連連，紛紛在網路貼文引發討論。觀光署北海岸管理處代理處長吳建志表示「我們要先做一個地質鑽探調查，在做現場鑽探的時候，挖到了一個鑽孔的時候，有溫泉水湧出的現象，我們現在也有會同廠商這邊，在做一個緊急的處置了。」

觀光署地質鑽探調查 溫泉水湧出成小噴泉（圖／民視新聞）

因為鑽探過程，大量溫泉水噴發，水柱高達5、6公尺。觀光署緊急到場處置，周遭也架起圍籬跟封鎖線，施工過程出現小插曲，溫泉水噴泉成了另類打卡景點。

