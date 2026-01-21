萬金杜鵑品牌 獲國際8大獎肯定

「萬金杜鵑」獲國際八大獎肯定。（新北市農業局提供）

記者吳瀛洲∕新北報導

新北市農業局推動「萬金杜鵑」品牌，二０二五年獲得ＩＤＡ設計獎、倫敦傑出地產獎、柏林設計獎、羅馬設計獎、未來藝術設計獎、法國設計獎、繆斯設計獎及巴黎設計獎等八大獎項肯定，二十一日於市政會議上獻獎予市府。

市長侯友宜感謝萬金地區花農及藝術家團隊的付出，並肯定農業局同仁推動萬金杜鵑的努力。農業局表示，今年萬金杜鵑花展仍推出雙展場，於二月七日開展，邀請大眾至萬里金山賞花。

新北市「萬金杜鵑」獲國際八大獎肯定，萬金地區花農與藝術家團隊於市政會議獻獎，市長侯友宜感謝民間團體齊力推動萬金杜鵑品牌躍上國際。（記者吳瀛洲攝）

侯友宜表示，萬里、金山是全國杜鵑花苗主要產區，年產量達六百萬株。為吸引青農返鄉並串聯杜鵑產業鏈，市府打造「萬金杜鵑」品牌帶動北海岸賞花人潮，銷售也成長兩成，促進地方經濟及產業永續並獲得國際肯定，讓全世界看見新北之美及優質農產。

「萬金杜鵑」品牌獲得國際八大獎項肯定，上午由培育三百多種杜鵑的杜鵑博士萬里花卉產銷班長柳枝芳、青農金山花卉產銷班長嚴慶榮、品牌總顧問CNFlower創辦人凌宗湧、萬金地區花農及參與品牌推動的藝術家團隊等於市政會議上，獻獎與市府團隊。

新北市「萬金杜鵑」獲國際八大獎肯定，今年萬金杜鵑花展仍推出雙展場將於二月七日開展，邀請大眾至萬里金山賞花。（新北農業局提供）

農業局指出，萬里、金山廣植超過十萬株杜鵑，也與花農、各界藝術家合作辦理萬金杜鵑春季花展，更藉由攝影展、小旅行帶領民眾深入產地，推動萬金杜鵑全年經濟。

農業局長諶錫輝說，今年萬金杜鵑花展邀請跨界藝術家及在地知名景點如法鼓山等與花農合作打造大型杜鵑花藝作品，同步復刻全台唯一的「杜鵑美術館」展出新品種杜鵑，並在萬里大鵬足湯公園打造杜鵑庭園造景，邀請大家春節時來萬里金山走春、賞杜鵑。