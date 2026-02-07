萬金杜鵑春季花展2/7登場 侯友宜邀「馬上出花」來賞花

「2026萬金杜鵑花展」即日起至3月8日在萬里、金山地區盛大開展，侯友宜邀請民眾新春期間「馬上出花」欣賞杜鵑之美。(圖:新北市農業局提供)

▲「2026萬金杜鵑花展」即日起至3月8日在萬里、金山地區盛大開展，侯友宜邀請民眾新春期間「馬上出花」欣賞杜鵑之美。(圖:新北市農業局提供)

新北市政府合作經營「萬金杜鵑」品牌，春季花展於七日在萬里和金山展區盛大開幕，新北市長侯友宜出席開幕儀式，為這場結合在地產業、藝術及農業美學的年度盛會揭開序幕。今年是馬年，展覽主題巧妙運用「馬上出花」的諧音，並展出十座大型杜鵑花藝作品，還重新打造全台唯一的「杜鵑美術館」，展期自二月七日至三月八日，侯友宜邀請民眾「馬上出發」來北海岸賞花。

侯友宜表示，萬里和金山是全台杜鵑的主要產區，年產量高達六百萬株。市府推動「萬金杜鵑」品牌，旨在凝聚地方產業發展的向心力，不僅創造良好的農業環境，還吸引青農返鄉投入品牌的永續經營，目前已獲得十八項國際大獎的肯定，並奪得十九座國際獎項。今年的花展結合了當地知名地標及團隊，以萬里和金山雙展場的形式展出，讓民眾感受到浪漫的花海視覺享受。此次展出十座杜鵑花藝作品，將花卉提升為具身心療癒價值的文化體驗，並在花展期間展示三十種特殊品種的杜鵑，展現當地花農的育種實力。

此次花展由品牌總顧問凌宗湧帶領，與各界藝術家及花農在金山中山溫泉公園打造「杜鵑之道」，將在地文化特色轉化為獨特的花藝景觀，讓觀賞成為心靈療癒之旅。凌宗湧指出，今年花展強調「萬金意識，柔中帶剛」的精神，展現花農堅韌的產業實力，並獲得各界藝術家及新北市金屬門窗商業同業公會的支持，透過藝術共創，將剛硬的鋼板與柔美的杜鵑花藝完美結合，展現萬金地區的在地精神，讓花展不僅是賞花，更是一場藝術盛事。

新北市農業局表示，花展恰逢農曆新年，展期內的週末及假日將有街頭藝人表演、小農市集及手作體驗課程，民眾到現場可拍照打卡兌換限量「品牌美植袋」，並參加集章活動，只要走訪在地合作店家，集滿五個印章，即可至金山中山溫泉公園展區服務台兌換限量「杜鵑祈願卡」，並將願望掛在展區內的「杜鵑解憂樹」上祈願。

同時，萬金杜鵑攝影比賽也將同步舉行，收件期間自三月九日十二時至三月二十二日止，邀請攝影愛好者捕捉杜鵑的美麗瞬間，活動詳情請至萬金杜鵑官網查詢。